A Magyar Marketing Szövetség (MMSZ) és a Századvég Gazdaságkutató Zrt. közös tanulmányt készített, amely bemutatja a marketing szerepét és értékteremtését, nemzetgazdasági súlyát, valamint a kreatíviparral való kapcsolatát. Külön kitérnek a marketing gazdasági újraindításban betöltött szerepére is.

A marketing nemzetgazdaságban betöltött multiplikátor hatásain túl a tanulmány kimutatta azt is, hogy az ágazatban a hatékonyság minden vállalatméret esetében meghaladja a nemzetgazdasági átlagot, valamint aláhúzza a marketing innovációban betöltött megkerülhetetlen szerepét.

– hangsúlyozza Hinora Ferenc, az MMSZ elnöke.

Hozzátette: a Magyar Marketing Szövetség mindig is elkötelezett volt a marketing értékteremtő képességének hirdetésében, az idei évben ugyanakkor még inkább felelősségének érezte megmutatni azt, hogy a marketing legfontosabb feladata a gazdaság motorizálása.

A most nyilvánosságra hozott Marketing Indikátor című tanulmány három kiemelt célcsoport számára készült.

A célcsoportok egyikét a gazdaságpolitikai, kormányzati döntéshozók jelentik, akik számára a tanulmány megállapításai érzékelhetővé teszik, hogy a nemzetgazdasági kihívások megoldásában hol számíthatnak a marketingágazat aktív támogatására.

A második célcsoportot az üzleti döntéshozók alkotják, akik számára a tanulmány azt bizonyítja, hogy a marketing a vállalkozások elemi szintjén is a növekedést szolgálja – tehát, a marketing nem más, mint befektetés a jövőbe. Míg a tanulmány harmadik célcsoportja természetszerűen a szakmát művelők igen heterogén tábora, akik a kutatás eredményei kapcsán abban a meggyőződésükben erősödhetnek meg, hogy mindennapi munkájuk értékteremtő módon járul hozzá saját vállalkozásuk, munkaadójuk cége és aggregált módon az egész nemzetgazdaság teljesítményéhez - emeli ki a szövetség közleménye.



Ami a saját gazdasági lenyomatát illeti: 2018-ban 402,4 milliárd forint bruttó hozzáadott érték előállításában vett részt, és a tovagyűrűző hatásokat is figyelembe véve közel 28 ezer fő részére biztosított munkahelyet. A közvetett hatások esetében a szektor összesen 137,4 milliárd forinttal járult hozzá a költségvetési bevételekhez, amely nagyobb, mint például a kisadózó vállalkozások tételes adójából (KATA) származó bevétel, illetve több mint 40 milliárd forinttal haladja meg a szeszes italok és egyéb termékek után a költségvetésbe fizetett jövedéki adó összegét.

Mindeközben persze nem feledhetjük azt se, hogy a modern marketing fő küldetése, hogy elősegítse a fenntartható, körforgásos gazdaság kialakulását, illetve fejlődését – teszi hozzá Hinora Ferenc. Az ágazat hiánypótló áttekintésén túl, a tanulmány négy olyan kiemelt területet is ajánl, ahol a marketingnek megkerülhetetlen szerepe van, egyrészt a járványhelyzet utáni gazdaság fellendítésében, valamint általában a gazdaság fenntartható működésének kialakításában. Kitörési pontként jelenik meg a nemzetközi piacon is életképes magyar márkák felépítése, illetve a leállt ágazatok - digitális szolgáltatások terén történő – fejlesztése, emellett pedig speciális területként azonosította a tanulmány a turizmus újraindításának támogatását és ehhez kapcsolódóan a termék turizmus fejlesztését is. A fenntartható fejlődést ugyanakkor a fogyasztói tudatosság kialakítása, fejlesztése, illetve az innováció további tudatos ösztönzése szolgálhatja leginkább.

A tanulmány eredményeit a szövetség a marketingindikator.hu oldalon teszi közzé, amely szakmai platform küldetése, hogy több oldalról és aktuálisan mutassa be azt, hogyan járul hozzá a marketing a gazdaság működéséhez, valamint hogyan épül fel és mi jellemzi a marketingszolgáltatók speciális szektorát.