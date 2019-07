A prémium szegmens felé nyit a Rézangyal új pálinkakollekciója

A Rézangyal esetében az ízvilág a készítés technológiájára, vagyis a házasításra vezethető vissza. Ez az eljárás – azon túl, hogy kiküszöböli az eltérő évjáratok okozta különbségeket – összetettebb karakterrel rendelkező tételek létrehozását teszi lehetővé. Az újonnan bevezetett prémiumkollekció tagjai nagy műgonddal válogatott tételekből állnak össze - írják.

„Ezeket, az akár különböző eljárással készített pálinkákat egyenként bíráltuk, majd osztályoztuk a legfőbb jegyek és karakterek mentén, végül pedig felvázoltuk ezek íztérképét. A prémium kollekció tagjait ezen bírálatok mentén választottuk ki úgy, hogy az adott gyümölcsre jellemző íz- és illatkarakterek összeadódó értékei minden egyes üvegben tökéletes harmóniát alkotva találjanak egymásra. Találkozik bennük hazánk legelismertebb pálinkamestereinek tudása, a szakma szeretete, a válogatott gyümölcsök és alapanyagok, nem utolsó sorban az a töretlen kísérletező kedv, amelynek végeredménye minden üvegben megtalálható” – fogalmazott Márton András, a Rézangyal blendmestere, aki a prémium termékek mindegyikén aláírásával vállal garanciát a kivételes ízélményért.

Természetesen mindez fokozottan érvényes a kajszibarack, Irsai Olivér szőlő-, szilva-, érlelt alma- és meggypálinkából álló Rézangyal prémiumkollekcióra, amelyek megkülönböztető jelzést is kapnak.„A prémiumkollekció tagjait a már jól ismert Rézangyal üvegek átlátszó verziójába töltöttük, amelyeknek az új, anyagában fa hatásúcímkéje nem csupán a természetközeliségre rímel, hanem visszavezeti a fogyasztót oda, ahonnan a pálinka alapanyaga is érkezik, a gyümölcsfához” –véli Haász Dömötör, a Rézangyal brandmenedzsere.

A prémiumszegmens gondosan megtervezett, a fogyasztói igények alapos feltérképezésére alapozott meghódításával a Rézangyal lépést tesz a hazai pálinkakultúra fejlesztésének irányába. A mért fogyasztói preferenciákban és az értékesítési számokban ugyanis a csúcskategóriás termékek mérsékelt iramú, de egyre nagyobb térnyerése mutatkozik meg.

„A 2019-es évben egy alapos tervezés gyümölcse érik be: első lépésbenúj köntösbe bújtattuk a közismert „Classic”üvegeket és racionalizáltuk az alap termékportfóliót. Most pedig egy olyan kategóriában állítjuk fel az új mércét, amelyben a Rézangyal márka korábban még nem volt jelen. Ez pedig nem más, mint a top prémium szegmens.” – tette hozzá a brandmenedzser, aki egyúttal hangsúlyozza: nem pusztán belépnek egy olyan kategóriába, amelyben eddig még nem szerepelt a márka, hanem a Rézangyal a fogyasztói igények és a piac erőteljes átalakulásának élére is tervez állni.