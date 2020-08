Az Instagram vásárlás funkciója nem teljesen új, azonban a vállalat ismét előrelépett a nagyobb integráció irányába és a Felfedezés funkcióhoz is hozzáadta az applikáción belüli vásárlási lehetőséget. Így gyakorlatilag külön Feedként jelennek meg a személyre szabott ajánlatok és a márkák között is könnyebb lesz válogatni.

Az Instagram évek óta fejlesztgeti az applikáción belüli vásárlás funkcióját, az első verzió tesztelését még 2016 novemberében kezdte meg. 2018-ban felröppent a hír, hogy egy külön vásárlásra tervezett applikációt is megjelentet a közösségi médium IG Shopping néven, de úgy tűnik, végül maradnak az eredeti, közösségi médiaként funkcionáló alkalmazás bővítésénél és fejlesztésénél.

Az Instagramot mára 500 millió felhasználó használja és 50% legalább egy vállalkozást követ rajta. Az Instagram július közepén tett bejelentésében arról számol be, hogy a Felfedezés funkcióhoz kapcsolt Bolt tabbal újabb lépést tettek a zökkenőmentes vásárlás felé, amit a későbbiekben (először is az Egyesült Államok területén) a Facebook Pay tesz majd még gördülékenyebbé. A Facebook Pay biztonságos fizetési lehetőségének köszönhetően ugyanis ténylegesen anélkül lehet majd megvásárolni az egyes termékeket, hogy akár csak egy pillanatra is elhagynánk az applikációt.

Lépések a közvetlen támogatás felé

Az Instagram egyre kedvezőbb feltételeket teremt az influenszerek számára az olyan funkciókkal, mint például amilyen a sztorikból történő vásárlás. Júniustól a felhasználók támogatói jelvényeket is vásárolhatnak, amikből a befolyt bevétel (legalábbis a tesztfázis során) 100%-ban a választott tartalomszolgáltatóhoz kerül. A jelvényekből eddig három árkategória van, 99 centes, 1,99 dolláros és 4,99 dolláros.

A jelvény további lényegi eleme, hogy a járvány miatt egyre népszerűbbé váló élő videók alatt megjelenik a támogatók neve mellett, és aki rendelkezik ilyennel, annak kommentjeit kiemelten kezeli a rendszer. Ez nem csak azért lehet örömteli hír a rajongók és lelkes követők számára mert az ő üzenetei láthatóbbá válnak a közönség számára, hanem azért is mert a támogatott influenszer maga is többet találkozik a támogató felhasználók nevével, így például könnyebben válaszolhat nekik vagy megemlítheti őket a videóiban. Ezáltal a funkció segít összekötni az elkötelezett követőket és az influenszereket.

Az IGTV platformon is változás következett be júniusban, a videókban ugyanis reklámokat is felfedezhetünk, ami talán a felhasználók számára kevésbé örömteli hír, viszont a tartalomszolgáltatók több mint a bevétel felét megkapják a hirdetések után.

A közvetlen vásárlás működése

Az Instagram látványosan törekszik egyre könnyebbé és elérhetőbbé tenni a vásárlást az applikáción belül, aminek előnye, hogy a felhasználóknak tényleg csak egy kattintásra lesz szükségük az áhított termék megszerzéséhez. Ez hatalmas lehetőséget biztosít a kereskedők számára.

Ha egy márka profiljára kattintunk, ami rendelkezik eladásra szánt termékekkel, akkor a profilkép alatt található „Bolt megtekintése” gombra kattintva gyakorlatilag egy magazin szerű katalógusból válogathatunk. A katalógus ráadásul a Facebookról és az Instagramról származó információk alapján, személyre szabottan jelenik meg minden felhasználó számára, így még célzottabbakká válnak a különböző ajánlatok.

A termékeket a felhasználók meg is jelölhetik arra az esetre, ha később szeretnének visszatérni és megvásárolni azt. Ezt ugyanolyan módon lehet megtenni, ahogyan az Instagram Feedben a bejegyzések mentése történik.

A termékeket ezenkívül ugyanúgy be lehet tagelni a bejegyzések alatt, mint az ismerősöket. Ezt a funkciót egyelőre még nem sokan használják ki, de a kényelmi szempontok miatt várhatóan hamar elterjed majd. Amikor egy adott terméket betagelünk egy fotón, akkor az a képen az árral és linkkel együtt jelenik meg, így gyakorlatilag egy interaktív magazinhoz hasonlóan vásárolhatnak általa a követők. Képenként akár öt termék megjelölésére is lehetőség van.

Mit hoz a jövő?

Az Instagram július végén megkezdte egy teljesen személyre szabott Bolt oldal tesztelését az Egyesült Államokban, amin kiemelt szerepet kapnak a márkák a márkák szerinti rendezés által és a felfedezéstől kezdve a fizetésig mindent az applikáción belül intézhetnek a felhasználók – olvasható a Research and Markets-en. Az Instagram által üzemeltett @shop felhasználói profilon válogatott tartalmak is megjelennek majd a különböző eladóktól.

Ahhoz, hogy az eladók kihasználhassák a Bolt funkció előnyeit, minden vásárlás után fizetniük kell majd, ami új bevételi forrást jelenthet az Instagram számára.