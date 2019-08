Manapság minden testreszabható és okos, miért ne lehetnének a lámpák is ilyenek? Erre a kérdésre adott kreatív választ az immáron harmadik alkalommal kiírt MVM EDISON pályázat egyik nyertes csapata, amelynek tagjai a jövő legígéretesebb magyar startupperei közé tartoznak! Bemutatkozik a Magnelit! (X)

Hogyan született meg a végül nyertesnek bizonyuló ötletük? Milyen motivációik voltak a tervezés fázisában?

Mindig is érdekelt a világítás, úgy másfél éve pedig azon kezdtem el gondolkodni, hogy milyen jó lenne egy olyan lámpát megalkotni, amely különböző, szabadon variálható modulokból áll, így nemcsak a lámpa külseje változtatható, de ugyanaz a fényforrás eltérő funkciót is tölthet be. Miközben azon törtem a fejem, hogy az egyes modulokat miként lehetne összekötni, egyszer csak eszembe jutott, hogy mágnessel kellene megoldani. Az első prototípus két fadarabból állt, amelyet mágnesekkel kötöttem össze. Azt vettem észre, hogy a mágnes teljesen jól összetartja a két fadarabot. Amikor barátok jöttek át hozzám, azt láttam, hogy egymás kezéből veszik ki, és nagyon tetszik nekik. Ezután kezdtem el komolyabban foglalkozni az ötlettel.

Szerettünk volna egy olyan terméket létrehozni, amely nemcsak esztétikus, de funkcionális, és az okos funkciónak köszönhetően kényelmesebbé teszi a felhasználok mindennapjait is. Fontos szempont volt, hogy moduláris és teljesen testre szabható legyen, így a vásárló ki tudja fejezni egyéniségét az általa összerakott lámpával.

A tervezés egy nagyon érdekes és izgalmas folyamat, mindig jönnek új ötletek, miközben számtalan újratervezést éltünk át.

Milyen indíttatásból jelentkeztek az MVM Csoport által életre hívott EDISON programra?

A pályázat hirdetésével gyakorlatilag véletlenül találtuk szembe magunkat, de azonnal megéreztük a benne rejlő lehetőségeket, úgy gondoltuk, kaptunk egy jelet, hogy próbára tegyük a projektünket. Úgy tűnik, a legjobb döntés volt. Jó úton haladunk afelé, hogy a Magnelit hamarosan piacra lépjen.

Mit gondolnak, a számos innovatív ötlet közül miért rájuk esett a zsűri választása?

Az EDISON pályázatban résztvevő összes csapat ötlete innovatív és előremutató. A mi projektünk annyiban más, hogy az újdonságfaktor mellett, rögtön értékesítésre szánt terméket állítunk elő, ami ráadásul egyedi és stílusos. Úgy gondoljuk, az utóbbi két jelző manapság nagyon előtérbe került, mindenki szeretné kifejezni saját stílusát, ami a zsűrire is inspirálólag hatott. Mindezek mellett pedig a lámpa számos okos funkciója is hozzásegített minket a győzelemhez.

Mit remélnek, a díjjal elnyert akcelerációs szolgáltatások miképpen fogják befolyásolni a vállalkozásuk előmenetelét?

Első körben már a jól felépített, gyakorlatias képzésen való részvétel rengeteget segített a projekt előmenetelében, hiszen több, fejünk felett lebegő kérdésre kaptunk válaszokat, segített az ötlet kikristályosodásban, a termék további okosításában.

Milyen segítséget jelent számukra a győzelemmel járó lehetőség?

Talán az első említésre méltó segítség a képzésen megszerezett tudásnak a projektünkbe való visszaforgatása, ráadásul ezt győzelem nélkül is a magunkénak tudhatunk. A díj elnyerésével kaptunk egy kommunikációs csomagot is, amely egészen biztosan hasznos lesz a termék piaci bevezetésében, illetve tárgyalunk a potenciális befektetésről, amely nagyban hozzájárulna a sorozatgyártás beindításához, a termék gyors és hatékony piacra lépéséhez. De nem elhanyagolhatóak a díj elnyerésével járó média-megjelenések sem, amelyek hozzájárulnak a termék ismertségének növekedéséhez is.