A váratlan események jobb vezetővé tesznek

Virágh Rajmund, a Hammel&Hochreiter ügyvezetője köszöntötte az üzleti reggeli vendégeit, és a meghívott szakértőket, véleménye szerint minden fejben dől el, így, ha a váratlant lehetőségnek éljük meg, akkor az is lesz és legyen az negatív vagy pozitív váratlan esemény, mindenképp nyertesen kerülünk ki belőle.

A váratlan fordulat vagy helyzet egyeseknek vonzó kihívást vagy éppenséggel ígéretet jelent, másoknak viszont veszélyt és kerülendő kockázatot. Így is, úgy is, az üzleti életben mindannyian találkozunk vele. Hogyan készüljünk fel rá, hogyan hozzuk ki belőle a lehető legtöbbet, magunk, vállalatunk és ügyfeleink számára? Simó György üzletember, dr. Mérő László matematikus, gazdaságpszichológus professzor, dr. Szvetelszky Zsuzsanna vállalati kommunikációs szakértő, pletykakutató, Tóvári Zsuzsanna sportpszichológus és több nagyvállalati vezető osztotta meg gondolatait a témában és jutott érdekes megállapításokra.

Váratlan helyzeten azt a történést értjük, amely teljesen kiszámíthatatlan vagy legalábbis mi nem számítottunk rá és ezért nem is modellezhető. Azok az esetek, amelyeknek több kimenete van, nem váratlanok, hiszen valamilyen végeredményre számíthatunk. Az igazi kiszámíthatatlan helyzet azonban az, amire nem is gondoltunk, ezért nem is készültünk fel rá.

Bár ez félelmetesnek tűnhet, a szakértők szerint a váratlan helyzetek elől nem érdemes elmenekülni vagy homokba dugni a fejünket, az ilyen helyzetekre szükség van. Mégpedig azért, mert a váratlan kihoz belőlünk olyat, amiről nem is tudtuk, hogy ott van. Az adott helyzet kezelése egyénfüggő, de abban egyetértenek a szakértők, hogy a megoldás kulcsa az önismeret. Minél jobban ismeri egy cégvezető önmagát, a csapatát és a cégét és minél összeszokottabb csapatról van szó, annál hatékonyabban tudnak kezelni váratlan üzleti helyzeteket és kerülhetik el a komolyabb válságok kialakulását.

Az önismeret mellett a váratlan szituációk jó kezeléséhez érdemes begyakorolni, hogy mit teszünk egy olyan helyzetben, amikor kilöknek a komfortzónánkból. Ugyanis egy krízis-közeli eseménynél bizonyos döntéseket reflexből kell meghozni és fel kell ismernünk, hogy egy kiszámíthatatlan esemény erős érzelmi reakciót vált ki, amelyet kezelni kell. Ehhez segítséget nyújthat egyébként, ha normál üzletmenetnél megvannak bizonyos céges rituálék. Az ismétlődő szokások - ugyanúgy, ahogy a kisgyerekeknél -, az üzleti életben, a munkatársak számára is biztonságérzetet adnak.

Az üzleti reggeli moderátora, Kristóf Györgyi, a Hammel&Hochreiter Managing Partnere volt, egy személyes történetet mesélt el, egy igazán váratlan helyzetben a tapasztalat, a felelősségvállalás, a gyors döntés mentette meg, bár ez egy baleset volt, a szakértők megerősítették, hogy ez a három tényező az üzleti váratlan helyzetekben is „életet menthet”.

S hogyan hozzuk ki mégis a legtöbbet a helyzetből, ha mégis beüt a krach a cégünknél? Egy cégvezetőnek ilyenkor tudatos döntéseket kell hoznia és nem szabad hagynia, hogy elborítsák az érzelmek. Nagyon fontos a transzparencia, hogy az érintettek felé világosan kommunikáljon és empatikusan kezelje a munkatársakat. A szakértők szerint érdemes sokszor megállni egy pillanatra és elengedni a kontrollt, csak figyelni és reagálni az eseményekre, a kapkodás újabb problémákat szül. És érdemes emlékezni rá: a váratlan helyzetek izgalmasak, ezek fűszerezik az üzleti életet. Ne féljünk tőlük!