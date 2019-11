A hegyek meghódítói, a serpa népcsoport tagjai, minden egyes nap bátorságukról és merészségükről tesznek tanúbizonyságot. Egyeseknek a teherhordás, másoknak a hegymászócsoportok vezetése vagy épp útvonalak kiépítse a feladata, lélegzetelállító magasságokban. A Nepál bevételének nagy részét biztosító hegymászó turizmus a világ figyelmét a hegyek és azok szennyezettsége felé fordította. Ngima Nuru serpa, és Lhakpa Tenzing serpacsúcsmászók az idei BrandFestival előadóiként látogatnak Budapestre, a Médiapiacnak a rendezvény előtt adtak exkluzív interjút.

Brandként tekintenek a Mount Everestre és a Himalájára Nepálban? Milyen jellemzőkkel és lehetőségekkel bír ez a brand?

Tenzing: Igen, a Mount Everest egy nepáli brand, ami hatalmas lehetőséget biztosít a hegymászó turizmust tekintve. Évente többezer turista érkezik csak azért, hogy valamelyik hegyet megmássza. Ez az ország legfőbb bevételi forrása, ez biztosítja a helyiek megélhetését.

Harminchét éves, hány alkalommal akarja még megmászni a világ legmagasabb hegyét? Egyáltalán, mi motiválja még huszonkét sikeres csúcsmászás után?

Ngima: A hegyek a munkám. Ameddig az egészségem engedi, folytatom a mászást, de nem tudnám pontosan megmondani, hogy hány alkalommal vágok még neki.

Került valaha életveszélybe hegymászás közben? Hogyan viszonyul a félelemhez?

Ngima: 2017-ben, amikor a barátommal átvágtunk a Khumbu-gleccser meredek jégesésén, beszakadt a jég alattunk. Rajtunk kívül nem volt más a helyszínen, és a barátom a szemem láttára szenvedett balesetet. Kihúztam őt a jégszilánkok közül, és mintegy húsz percig vittem, míg egy biztonságos helyre értünk. Amikor efféle helyzetbe kerülünk, nyilvánvalóan félünk. Ez a félelem lassan eltűnik, de néha, amikor arra járok, eszembe jut maga a baleset.

Mi a különbség ön, és egy fizető ügyfél között, aki hegymászóként, de üzleti keretek között vesz részt az expedíción?

Ngima: Nagy különbség van a nepáli hegymászók és a fizető ügyfelek között. Mi, a hegyivezetők és a kollégáink biztosítunk és készítünk elő mindent Kathmandutól egészen a csúcsig. Mi irányítjuk az összes tábor működését, elkészítjük az ételeket, felszereljük a köteleket, és közvetlen is segítjük az ügyfeleket az alaptábortól egészen a hegytetőig és a biztonságos visszatérésig. Még a személyes felszerelésüket is mi szállítjuk tábortól táborig, és a csúcsra érkezéskor az extra oxigénpalackokat is cipeljük. A mászás során, a fölsőbb táborokban keletkező hulladékot pedig visszavisszük az alaptáborba.

Hogyan írná le a nyolcezer méter fölötti érzést annak, aki sosem járt még ott?

Ngima: Az első dolog, amit megemlítenék az a fantasztikus kilátás, amit a csúcsot körbeölelő hegytetők biztosítanak. Minden alkalommal boldogságot és egyben kimerültséget és fáradságot érzek a hegy tetején.

Mit gondol, mi tenne a legtöbbet a Himalájáért és a Mount Everestért, a környezeti és turisztikai célokat illetően? Mit szeretnének a nepáliak?

Tenzing, Ngima: A globális felmelegedés során, évről évre gyorsabban olvad a jég. Minden mászónak tisztán kellene tartania ezeket a gyönyörű hegyeket, és magukkal vinniük a felszerelésüket, illetve a szemetet is. Óvnunk és tisztán kell tartanunk mind a Himaláját, mind az Everestet. Ha meg tudjuk őrizni a hegyek természetes állapotát mindenhol, az a legjobb nem csak Nepálnak és az ottaniaknak, hanem mindenkinek a világon.

Hogyan lehetne csökkenteni a Mount Everest szennyezettségét?

Tenzing, Ngima: A nepáli kormány néhány éve kampányt folytat a tisztaságért. Úgy gondoljuk, hogy ezt a projektet folytatnia, egyben növelnie kell az elkövetkezendő években. Minden hegymászónak, a kiszolgáló személyzetet is beleértve, tudatossággal kell a természethez állnia, és felelősséggel kezelni a szemetet, amit a hegyre visznek. Ez az, amit mi tehetünk a Mount Everestért.

Mit gondol a hegyen maradt holttestekről?

Tenzing, Ngima: Véleményünk szerint semelyik hegyen sem szabadna holttesteket hagyni, ezt mindenképp környezetszennyezésnek tekintjük. Bárki, aki meghal a Mount Everesten, megérdemli a teljeskörű végtisztességet, ami a hegy tisztaságához is hozzájárul. A globális felmelegedés miatt egyre több holttest kerül felszínre, ami megrémiszti és demotiválttá teszi az új hegymászókat ab-ban, hogy folytassák útjukat.

A serpák a látható előnyökkel együtt az áldozatai is a Mount Everest népszerűségének. Ki és hogyan tudná feloldani ezt az ellentmondást?

Tenzing, Ngima: A kérdés jogos. A serpáknak hasznuk is származik a népszerűségből, de sokkal jellemzőbb, hogy kihívásokkal, kockázattal néznek szembe. Egy hegyivezető felelősséggel tartozik a saját és az ügyfele felszereléseinek oda-és visszaszállításáért egyaránt. Mindezek tetejébe még a hulladék lehurcolásáról is nekik kell gondoskodniuk, hiszen ők tartják tisztán a hegyet. Másik igen jelentős - egyben központi tényező az időjárás, amitől nagyban függ, hogy egy expedíció sikeres legyen.

A magyar hegymászó, Wittek Péter szeptember huszonkilencedikén tűnt el a Mount Trisulon, Indiában. Minden jel arra mutat, hogy soha többé nem fog visszatérni. Mit üzenne a családjának, hogyan leljenek békére?

Ngima: A hegymászás egy szakma, mely során hatalmas kihívásokkal és kockázattal nézünk szembe. Vállaljuk az életveszélyt, és mindenkinek el kell fogadnia azt a tényt, hogy a kontroll nem a mi kezünkben van. A családnak kívánom, hogy megnyugvást leljenek. Gondolok rájuk, imádkozom értük és kívánom, hogy Péter lelke békére leljen.