Alapítványt hozott létre a Café Reklám

Az alapítvány létrehozását egy szomorú esemény indította el. Ügyfélkapcsolati igazgatójuk, Mérey Andrea tavalyi halála után határozták el a Café Csoport vállalatai (Café Reklám, Café Communications, Café PR, Café_CAN International, Be Social, Good Option PR), hogy segítenek mindazokon, akik a Café közösségéhez tartoznak.

„A közös cél számos volt Cafést is megmozgatott. A munka egy jótékonysági karácsonyi vásárral indult, és az ebből befolyt pénzösszeg az alapítvány kasszájába került. Sokan küldtek egyéni pénzadományokat is, valamint rengeteg felajánlást kaptunk önkéntes munkára is. Az elmúlt időszakban három család életében történt olyan tragédia, ami miatt szükség volt az alapítvány támogatására" – mondta Nagy Tamás, az alapítvány kuratóriumának elnöke.