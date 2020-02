Alberti Petrával és Lakatos Márkkal erősít az InStyle

A Marquard Media közelmúltban jelentette be, hogy határozott tematikus fókuszok köré építi portfolióját, melyek egyike a JOY, JOY-napok, InStyle és ShoppieGO márkákat magában foglaló Shopping&Style tematika. Az idei évet máris nagy hírekkel kezdi a médiavállalat, az InStyle - az egyetlen, magát stílusmagazinként definiáló lap - ugyanis új főszerkesztővel és egy újonnan létrehozott kreatív igazgatói pozícióba érkező szakemberrel kezdi 2020-at.

„Célunk, hogy az InStyle a Shopping & Style portfoliónk egyik zászlóshajójaként a jövőben tartalomban, kivitelezésben egyaránt újjászületve szólítsa meg azokat az olvasókat, akik szerint a stílus az önkifejezés egyik meghatározó eszköze, és akik hisznek az egyediség értékében – az élet minden területén. A magazin évi 4 lapszáma exkluzívabb kivitelezésben, emelt oldalszámon jelenik meg és a mindennapi divat és vásárlási tippek helyett a fenntartható és örökérvényű stílusra koncentrál. Alberti Petra főszerkesztőnek való felkérése egyértelmű volt, hiszen Petra a JOY főszerkesztőjeként, korábban pedig sikeres online főszerkesztőként évek óta bizonyítja rátermettségét. Mellé kerestünk olyan új kreatív energiákat hozó szakembert, aki együttműködésben Petrával motorja lesz a megújulásnak, az új koncepció megvalósításának. Lakatos Márk az InStyle követői és ügyfeleink körében egyaránt nagyon kedvelt karakter, több sikeres együttműködésen vagyunk túl, nagyra értékeljük a pozitív hozzáállását, profizmusát, és őszinte örömmel, izgalommal vágunk bele a közös munkába" - mondta Óhidi Zsuzsanna ügyvezető igazgató a változások kapcsán.

„Örömmel térek vissza az InStyle életébe ebben a megtisztelő feladatkörben, hiszen a márka korábbi digitális főszerkesztőjeként is működtem már. Az időtálló divat, a hazai tervezők és a szépségápolás elkötelezett rajongójaként az InStyle mindig is igazi szerelemprojekt volt számomra. Igazán álomszerűnek tartom a kihívást, hogy a világ vezető stílusmagazinjánál bontakoztathatom ki a kreativitásom, a magazin mellett sok új digitális, videós és közösségépítő megoldással is reagálhatunk az olvasóink és hirdetőink igényeire. Ebben pedig Márkkal biztosan jó partnerek leszünk, hiszen a széles érdeklődési kör és az ötletek kifogyhatatlan tárháza úgy érzem közös kvalitásunk. A 2020-ban megjelenő négy lapszámra szezonális stílus kódexként tekintünk, így lehetőségünk nyílik arra, hogy a divat és szépségápolási tematikák dinamikus bővítése mellett széles spektrumon foglalkozzunk a stílusos élet egyéb területeivel is, valamint izgalmas újdonság, hogy a magazinban már korábban is jelen lévő „A férfi stílusa” rovatunk a jövőben jóval nagyobb hangsúlyt kap a nyomtatott és online platformjainkon egyaránt” - nyilatkozta Alberti Petra, az InStyle új főszerkesztője, aki a távozó Ribánszky Ágotától veszi át a megújuló feladatkört.

„A stílus annyival izgalmasabb, mint a divat! Az InStyle új koncepciója pedig nagyon menő: egy míves, cool stílusalbum, ami lelassítja az időt és társ az Én-idő kitöltésében, az önmegvalósításban. Ezért jöttem teljesen lázba, amikor a Marquard Media felkért, hogy legyek a márka kreatív igazgatója. Stílus az élet minden területén, legyen szó ruhákról, gasztro őrületekről, kulturális újdonságokról, utazásokról, partikról és mindenről, ami amúgy is érdekel. Ja, és persze nemcsak hölgyeknek hanem férfiaknak is! Nagyon várom a közös munkát Petrával és a csapattal, mert egy igazi stílusos közösséget szeretnék építeni velük és az InStyle olvasókkal. Hiányzik az országból egy olyan gang, aki az élet minden területét stílusosan éli és élményeit megosztja másokkal. Ehhez biztosít szuper felületet az InStyle printben, online és természetesen menő partikon és rendezvényeken!” - mondta Lakatos Márk az új feladatról.

Az InStyle szellemiségét és működését a jövőben is áthatja a társadalmi felelősségvállalás területén betöltött karakteres szerepvállalás. A márka nemzetközi Fur Free programjához a magyar InStyle is csatlakozott (a Marquard Media Magyarország minden más márkájával együtt nem szerepeltet állati szőrrel készült termékeket egyetlen platformján sem), emellett az InStyle „Badass Women” mozgalom magyarországi elindításával a jövőben még nagyobb teret és hangot ad azoknak a nőknek, akik aktívan tesznek azért, hogy a világ jobb hely legyen.