Applikációt dobott piacra a Street Kitchen csapata

A mai naptól az Android és az iOS áruházában is elérhető a Street Kitchen applikációja. Az alkalmazásban a weboldal minden funkciója megtalálható, de számos újdonsággal is bír az SK mobilokra tervezett változata.

„Az alkalmazásban – akárcsak a Street Kitchen oldalán – bárki létrehozhatja a saját profilját: elmentheti kedvenc receptjeit és a hozzájuk tartozó bevásárlólistát, ami így mindig kéznél lesz a telefonunkon. Emellett értékelhetjük a recepteket, beállíthatjuk az adagmennyiséget vagy böngészhetünk a Street Kitchen oldalán is fellelhető videók, ajánlók, cikkek és receptek ezrei között. Az eligazodást is megkönnyítjük: a szűrők használatával tovább pontosíthatjuk keresésünket, amely gyorsabb és egyszerűbb, mint valaha. Szeretnénk, ha az applikáció használói is megosztanák velünk gasztronómiai tapasztalataikat, így a receptek alatt lehetőséget biztosítunk az elkészített ételek fotóinak feltöltésére is. Persze a galériában nemcsak a saját, de mások ételfotóit is megnézhetjük majd, így mindenki láthatja, hogy mennyire működőképes a recept mások keze alatt" – mondta Fördős Zé, aki elárulta, nemcsak az applikációval, de egy újabb Street Kitchen magazinnal is előrukkolnak még.

„Több mint 140 oldalon, közel 90 recepttel jelenik meg a mától kapható téli lapszám. Ebben többek között olyan tematikákat találhatnak az olvasók, mint a lenyűgöző ünnepi sütemények, a perzsa konyha fogásai, a húsmentes karácsonyi ételek, a köretkalauz vagy az ünnepek utáni maradékmentő tippek. Ugyanakkor mind a magazinban, mind az SK applikációban megtalálható lesz az a Budapest-térkép, amelyen több, mint 60 olyan helyet jelöltünk be, amelyeket a szerkesztőség a tesztelés után a kedvencei közé választott. Legyen szó étteremről, pékségről, cukrászdáról vagy delikátesz üzletről, már keresgélni se kell a legtutibb helyeket, hiszen a magazinban nyomtatva, míg az applikációban – folyamatosan bővítve a lelőhelyek listáját – online formában lesz elérhető a térkép" – tette hozzá Fördős Zé.