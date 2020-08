Arculatfrissítéssel erősít a Labowsky

Érdekes, változásokkal teli időszakon van túl a Labowsky kreatív műhely csapata. Az elmúlt hat évben a megrendelői oldal elvárásait progresszív módon kiszolgáló, különböző területekről érkező szakembergárda szerteágazó ismeretanyaggal, tudással, egyben különféle személyiségekkel töltötte meg az ügynökség életét. A változatosságból és különbözőségből egyedi egység állt össze.

„Az elmúlt évek tapasztalatai megerősítettek bennünket abban, hogy – akárcsak a frissített logónk – sokoldalúak vagyunk, készek a változásra. Szeretjük a kihívásokat, legyen szó a Titanic Nemzetközi Filmfesztivál arculattervezéséről, a Bonduelle és a Cornexi csomagolásainak redesignjáról, vagy éppen egy teljes körű Suzuki kampányról” – mondja Kismarty-Lechner Balázs, a Labowsky egyik tulajdonosa.

Az új branding egyértelműen jelzi: a Labowsky elkötelezett a fejlődés mellett, a jövőbeni iparági változások vezetőjeként kíván részt venni benne. Célja, hogy a lehető legmagasabb színvonalon tudja kiszolgálni partnereit, és minőségi megoldásokat tudjon biztosítani valamennyi ügyfele számára.

„Szeretünk kreatív műhelyünkben új dolgokat előállítani, vagy régieket megújítani, és most jött el az ideje, hogy ez az újítási vágy átalakítsa saját arculatunkat is. A korábbi logóban egymás mögött elhelyezett, elforgatott, stilizált lombikok jelentek meg, ami a Labowsky megalapításának idejéből eredő forma, és tökéletesen szemléltette, hogy megvan közöttünk a kémia – legyen szó saját kis közösségünkről vagy az ügyfelekről. Az új arculat követi a minket ért változásokat: a betű térbe helyezésével egy új dimenziót nyitottunk meg a logó és a Labowsky életében is. Ez a hatodik szülinapi ajándékunk saját magunknak, amely egyben fontos mérföldkő is egy cég életében, amikor érdemes megszemlélni, honnan indultunk, most hol tartunk, és ezek alapján kialakítani egy, a jövőben is sikereket hozó stratégiát. Folyamatosan változunk, de az identitásunk ugyanaz, ezért a logófrissítés sem járt színváltozással, maradt az üde, mégis markáns Labowsky-kék” – mondja Kismarty-Lechner Balázs.

Az új arculaton az ügynökség saját szakemberei dolgoztak, és már megjelent az ügynökség weboldalán, a közösségimédia-csatornákon és a cég prezentációiban is.