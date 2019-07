Az Airbnb módosítja gyakorlatát

Az Európai Unió, illetve Norvégia és Izland nemzeti hatóságait összefogó Fogyasztóvédelmi Együttműködési Hálózat (CPC) az Európai Bizottság támogatásával és a norvég fogyasztóvédelmi hatóság koordinálásával közösen értékelte az Airbnb tevékenységét és szolgáltatási feltételeit. Az Európai Bizottság most bejelentette: az Airbnb a tárgyalások eredményeként minden olyan elvárásnak eleget tett, amelyet a Bizottság és a nemzeti hatóságok megfogalmaztak. A vállalkozás így összhangba hozta gyakorlatát és feltételeit az uniós fogyasztóvédelmi szabályokkal.

Az Airbnb gyakorlatában fontos fejlesztések és változások történtek. Például szálláskeresésnél konkrét időpont megadásakor a találati oldalon mindig a teljes ár jelenik meg, az alkalmazandó kötelező díjakkal és illetékekkel (például szolgáltatási díjakkal, takarítási díjakkal és helyi adókkal) együtt. A későbbi oldalakon nem bukkanhatnak fel újabb kötelező díjak. Az Airbnb egyértelműen feltünteti, hogy az adott szállást magán- vagy hivatásos szállásadó kínálja-e. A cég az Európai Bizottság online vitarendezési platformjára vezető, könnyen hozzáférhető linket helyez el honlapján, valamint feltünteti a viták rendezéséhez szükséges információkat.

A vállalkozás egyúttal felülvizsgálta szolgáltatási feltételeit is. Ezentúl egyértelműen kimondja, hogy a felhasználók a lakóhelyük (országuk) szerint illetékes bírósághoz fordulhatnak az Airbnb-vel kapcsolatos ügyekben; elismeri, hogy a felhasználóknak alapvető joguk beperelni a szállásadót személyes vagy egyéb kár esetén; vállalja, hogy nem változtatja meg egyoldalúan a feltételeket anélkül, hogy erről előzetesen ne tájékoztatná egyértelműen a fogyasztókat, és ne adna számukra lehetőséget szerződésük felmondására.

Hazánkban a Gazdasági Versenyhivatal is vizsgálta az Airbnb fogyasztóknak nyújtott tájékoztatásait. Az eljárás végül a cég kötelezettségvállalásával zárult 2018-ban, amely alapján a társaság módosította a fogyasztóknak nyújtott tájékoztatásait a díjaival kapcsolatosan. Az Airbnb többek között vállalta – eleget téve a magyar hatóság előírásának –, hogy magyar nyelvű weboldalain a fogyasztók az utazás dátumának megadása után a teljes, valamennyi díjtételt (pl. a takarítási díjat és a további vendég után fizetendő díjakat) tartalmazó árat látják; az utazás dátumának megadása nélküli kereséskor a fogyasztók az ár értelmezését segítő, figyelmeztető üzenetet látnak arról, hogy a teljes árat – amelyet idegenforgalmi jellegű adók is növelhetnek – a dátum és a vendégek számának megadását követően ismerhetik meg. A vállalások kiterjedtek továbbá a pénzváltásból és a kerekítésből adódó eltérések megszüntetésére is.