Az Atmediánál a Viasat History és a d1 tv reklámidejének értékesítése

2019. szeptember 1-től az Atmedia értékesíti a d1 tv és a Viasat History csatornák reklámidejét is, ezzel már összesen 46 csatornát képvisel.

2019. szeptember elsejétől újabb két egyedi tematikájú tévécsatorna reklámértékesítését kezdi meg az Atmedia. A dokumentumfilm specialista Viasat History, valamint egy kulturális közösségi csatorna, a d1 tv értékesítése is elindul a kereskedőháznál.

Guttengéber Csaba, az Atmedia ügyvezetője elmondta, hogy: „Büszkék vagyunk arra, hogy a magyar piacon működő tartalomszolgáltató médiavállalatok többsége a mi kereskedelmi rendszerünket választja. A DMC közreműködésével most újabb két speciális csatornával bővült az amúgy is szerteágazó tematikus kínálatunk, amely segít bennünket abban, hogy a legegyedibb hirdetői igénynek is megfelelhessünk."

Az Atmedia partneri köre a magyar piacra belépő multinacionális, valamint a hazai médiavállalatok tagjaival folyamatosan növekszik. 2010-ben az Atmedia induló üzleti évében az AMC, az NBC és a The Walt Disney Company voltak az első nemzetközi partnerek, akik a sales-house értékesítést választották csatornáik számára. A vállalat az első év végére összesen 13 csatorna kereskedelmi képviseletére szerződött. A portfólió azonban folyamatosan bővült, 2013-ban már 24 csatorna hirdetésének kizárólagos értékesítője volt a vállalat, akkor érkezett többek között a National Geographic és a Viasat3 és Viasat6 adók. 2016-ra az Atmedia csatornaszáma megtriplázódott, ma pedig már 12 nemzetközi és hazai médiavállalat 44 csatornájának reklámértékesítését végzi, mely portfólió szeptember 1-től 46 csatornára bővül.

A globális médiavállalati partneri kör magában foglalja többek között a következő szereplőket: Sony Pictures Televison, FOX Networks Group, Discovery Communications, Turner Broadcasting, Music Channel, valamint a Tematic Media Group vállalatokat.