Az Avalon Resort & SPA lett a legjobb vidéki szálloda

A Best of Budapest & Hungary szakmai minősítése alapján ráadásul a szálloda igazgatója, Poncsák Pál az Év Vidéki Szállodása elismeréssel gazdagodott.

A „Best of Budapest & Hungary” egy független minősítési rendszer, amely 1993 óta minden évben megkérdezi olvasóit, üzleti partnereit és a kiadó bizottságának tagjait, hogy kit tartanak a hazai vendéglátó-, szálloda- és más szolgáltatói szféra legjobbjainak. A díjat azok a szolgáltatók nyerhetik el, akik állandó, magas minőségű szolgáltatást nyújtanak. Idén 45 kategóriában lehetett szavazni és osztották ki az rangos elismeréseket.

Az Avalon Resort & SPA immáron harmadik alkalommal részesülhetett Best of Budapest & Hungary díjazásban. 2017-ben a „Best New 5 Star Hotel”, 2018-ban pedig „Magyarország legjobb vidéki szállodája” címet nyerte el. Idén ismét, a legjobb vidéki szállodák közé választották a Bükk szívében található hotelt. Továbbá nemcsak a szálloda, hanem az igazgatója is kitüntetésben részült.

„A számomra megítélt díj nemcsak engem, hanem az egész Avalon csapatot illeti, akikkel nap mint nap azon dolgozunk, hogy parkunkat, szállodánkat és ezáltal a környék idegenforgalmát bent tartsuk az országos élvonalban!” – nyilatkozta Poncsák Pál, az Avalon Resort & SPA szállodaigazgatója az elismerés kapcsán.