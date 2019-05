Az Avon csatlakozott a Humane Society International kampányához

Az AVON már közel 30 éve arra törekszik, hogy véget vessen az állatkísérleteknek. A vállalat számos érdekképviseleti- és civil szervezettel működik együtt világszerte annak érdekében, hogy együttes erővel gyorsítsák fel az állatkísérlet-mentes módszerek alkalmazását - írják. Ennek a törekvésnek a következő mérföldköve, hogy a vállalat elkötelezte magát a #BeCrueltyFree kezdeményezés támogatása mellett, annak érdekében, hogy a kulcsfontosságú piacokon – elsősorban Latin-Amerikában és Délkelet-Ázsiában – a kormányzati szabályozások megváltoztatása által globális tilalmat érjenek el.

Az AVON emellett bejelentette azt is, hogy hamarosan partnerségre lép a nemrégiben indított Non-Animal Cosmetic Safety Assessment Collaboration elnevezésű szervezettel, a NACSA-val is. A NACSA célja, hogy állatkísérlet-mentes termékbiztonsági gyakorlatok ismertetése révén vállalatok és kormányzatok egészségügyi szervezetei számára modern, állatok bevonását nem igénylő alternatív módszereket mutasson be és meggyorsítsa azok érvénybe léptetését. Ez a kezdeményezés különösen Kínában létfontosságú, ahol a mai napig törvényi előírás, hogy bizonyos termékek esetében kötelező az állatkísérletek elvégzése. A Humane Society International (HSI) kezdeményezése, és így a kozmetikai óriások folyamatosan növekvő hálózatához való csatlakozása révén, az AVON hisz abban, hogy a közös összefogásnak köszönhetően a kozmetikai állatkísérletek korszaka gyorsabban lezárul.

„Az Avon immár 30 éve dolgozik azon, hogy véget vessen az állatokon végzett kísérleteknek, azonban iparági szinten még mindig nagyon sok a teendő a témában. Büszke vagyok arra, hogy mi is hozzájárulunk a változások véghezviteléhez és hiszek abban, hogy közösen még erősebbek lehetünk. Bízunk abban, hogy a HSI-vel és a többi elkötelezett partnerrel való együttműködés révén felgyorsítjuk az állatkísérletek alternatív megközelítéseire való áttérést, és a közeljövőben elérjük a globális tilalmat” - mondta Louise Scott, az AVON tudományos főtisztviselője.

Az AVON, a HSI kampány támogatásának részeként továbbra is aktívan együttműködik a globális partnerekkel annak érdekében, hogy felgyorsítsa az állatkísérletek betiltását. A HSI-vel létrejött többéves együttműködés jegyében az AVON kiáll azon erőteljes jogszabályok mellett, amelyek a legfőbb kozmetikai piacokon megtiltják a kozmetikai állatkísérleteket, illetve hogy a többi vezető márkával karöltve növelje a vállalatok és a döntéshozó szervek hajlandóságát arra vonatkozóan, hogy a kozmetikumok biztonsági szabványai ne állati kísérleteken alapuljanak.

„Hatalmas öröm számunkra, hogy az AVON-t is üdvözölhetjük a #BeCrueltyFree kampánycsaládunkban. Az AVON társulása új lendületet adhat a kozmetikai kegyetlenségek megszüntetésére irányuló erőfeszítéseinknek, hiszen közismert márkaként nagy hatással lehet a többi kozmetikai vállalatra, illetve közvetlen értékesítési modelljéből adódóan a fogyasztókra egyaránt. Ezáltal, a többi, társadalmilag tudatos kozmetikai márkát is arra bátorítjuk, hogy csatlakozzanak a Humane Society International-hez és támogassák a jogalkotási változások előmozdítását, hogy eljöhessen az új, etikus kozmetikumok kora” – mondta a partnerség kapcsán a HSI kutatási és toxikológiai alelnöke, Troy Seidle.