Az Egri Borműhellyel kötött megállapodást az Erste Bank

A szekszárdi után az egri borvidék fejlesztését is támogatja az Erste Bank, a pénzintézet a két termőterület „csatájára”, a BorJour Bikavér Párbajra időzítette a megállapodás aláírását az Egri Borműhellyel. A megállapodás értelmében az Erste Bank kapcsolataival, szakértelmével, stabil, rugalmas és gyors munkával járul hozzá a borvidék fejlődéséhez és népszerűsítéséhez. Az Erste nem csak saját rendezvényein mutatja be a borrégiók pincészeteit és azok kínálatát, de a fejlesztési döntéseket is segíti.

Az Egri Borműhely Egyesületet 2018-ban hozta létre tíz borászat azon gondolat mentén, hogy egymással összefogva messzebbre jutnak el és érhetnek el eredményeket a borvidék ismertségének növelésében. Azóta nem csak szakmai konferenciákon, de az Egri Bor Most nevet viselő közösségi oldalaikon is népszerűsítik a régiót és borait, valamint tavaly létrehozták az Eger Borvidék Palackot: az 1552 Eger feliratot magán viselő, egyedi tervezésű üvegbe csak vakkóstolással minősített, egri superior és grand superior minőségnek megfelelő borok kerülhetnek.

„A versengés és az együttműködés egyaránt fontos a borászatban és az üzleti életben is. Verseny nélkül nincs fejlődés, hiszen a többiek kiváló borai inspirálnak bennünket is arra, hogy egyre jobbak legyünk. Ugyanakkor tanulunk egymástól, és sikereinkkel egymást is erősítjük: az egyéni teljesítmények így válnak hasznára a borvidéknek és a magyar borászoknak” – hangsúlyozta Soltész Gergő, az Egri Borműhely elnöke.

„Örömmel üdvözöljük az egrieket az Erste borászati csapatában. A szekszárdi borászok mindig igyekeztek az egyéni teljesítmények mellett a közös cselekvéssel válaszolni a kihívásokra, legyen szó a borvidék vagy a magyar borok népszerűsítéséről. A tapasztalatok megosztása, a közös gondolkodás önmagában is értéket jelent a számunkra, így lehet olyan új megoldásokat, akár új finanszírozási forrásokat találni, amelyek lendületet adnak a munkánknak” – mondta Vesztergombi Csaba, a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának elnöke.

„Az Erste kiemelt feladatának tekinti a hazai kis- és közepes vállalkozások (kkv) támogatását. A kkv-szektor számára a tőkehiány mellett az üzletszerzés jelenti az egyik legnagyobb problémát, hiszen itt nem jut elegendő forrás kutatás-fejlesztésre, piacelemzésre és marketingre. Az Erste partnereinek nemcsak pénzügyi támogatást, hanem kapcsolat- és hálózatépítési lehetőségek is kíván biztosítani, hogy egymástól tanulva, közösen fellépve erősödjenek és bővüljenek. A borászokkal való összefogás és együttműködés jól példázza a bank ezen erőfeszítését” – mondta el Szerdahelyi Róbert, a bank kis- és középvállalati igazgatója.