Az IKEA kivonja választékából az egyszer használatos műanyag termékeket

Az IKEA elkötelezte magát amellett, hogy pozitív hatással legyen az emberek és a bolygó életére. Egyik fő célja az, hogy tevékenysége során a körkörös modell szolgáljon alapul minden tekintetben. A termékfejlesztéstől és az anyagbeszerzéstől az ellátási lánc fejlesztésén át a logisztikáig – addig, hogy hol és hogyan találkozik vásárlóival. Ennek részeként a svéd lakberendezési vállalat azt is fontosnak tartja, hogy innovatív módszereket alkalmazzon a megújuló és az újrahasznosított anyagok felhasználása, valamint a termékek és az anyagok élettartamának meghosszabbítása során.

„A műanyag nem feltétlenül rossz alapanyag, amennyiben a belőle készült terméket többször használjuk, és ha elhasználódott, újrahasznosítjuk. Az egyszer használatos, eldobható termékek korlátlan mértékű, valamint természeti erőforrásaink nem megfelelő használata vezet ahhoz, hogy az a környezet, amelyben mindannyian élünk, ilyen nagy fokú szennyeződésnek van kitéve. Célunk, hogy vásárlóinkat is arra ösztönözzük, hogy a termékeket hosszú ideig használják, és azokat részesítsék előnyben, amelyek fenntartható módon készültek – a műanyagok esetében például újrahasznosított PET palackokból. Számos ilyen termékünk van már most a választékunkban, melyeket a következő években még több követ majd“ – mondta Vladimir Víšek, a cseh-magyar-szlovák régió fenntarthatósági vezetője.

Elkötelezettségének eredményeként az IKEA úgy döntött, hogy nem árusít többé olyan egyszer használatos műanyag termékeket, mint a SODA szívószál, a SÖTVATTEN italkeverő, a VIFTA italkeverő, FÖRNYBAR fagyasztótasak, az ISIGA jégkocka-készítő tasak, a FÖRSLUTAS szemeteszsák, a LURVIG piszokszedő-zacskó, valamint a műanyag evőeszközök és italkeverők.

IKEA FOOD

Elkötelezve az egyszer használatos műanyag termékek fokozatos kivonása mellett, a svéd lakberendezési vállalat az eldobható termékek esetében új sorozatot vezet be minden éttermében, bisztrójában és kávézójában. A jelenlegi poharakat, evőeszközöket, tálakat, tányérokat és szívószálakat fenntarthatóbb anyagokból készült termékek váltják fel. Az új eldobható termékekben használt összes anyag megújuló forrásból származik.

Az egyszer használatos műanyag termékek választékból való kivezetése tekintetében a legnagyobb változás a poharak belső bevonatával kapcsolatos. Ételbiztonsági okokból minden pohár belső falának rendelkeznie kell egy vékony réteggel, amely meggátolja, hogy a folyadékátszivárogjon a papíron, vagy eláztassa azt. Ma az egyetlen kereskedelmileg elérhető és az elvárásoknak megfelelő megoldást a műanyag alapú bevonat jelenti.

Az új eldobható termékeink esetében az IKEA a szűz fosszilis alapú műanyaggal bevont papírpoharakat olyanokra cseréli le, melyek bevonata fenntarthatóbb, cukornádból származó megújuló műanyagból készült. Ez az első lépés annak érdekében, hogy teljesen beszüntessék a hagyományos műanyag bevonatú poharak használatát. Beszállítóival együtt az IKEA továbbra is azon dolgozik, hogy feltárva a lehetőségeket és alternatívákat, egy még fenntarthatóbb megoldást találjon és hisz abban, hogy mihamarabb be tudja vezetni a műanyagmentes papírpoharakat.

„Áruházainkban ingyenes vízautomatákat helyezünk el annak érdekében, hogy vásárlóink bármikor ivóvízhez juthassanak, és arra bíztatjuk őket, hogy kulacsokat használjanak, azokat töltsék fel a vízautomatáknál, amikor és ahányszor csak szeretnék. Ezzel párhuzamosan keressük a fenntarthatóbb megoldásokat azon vásárlóink számára is, akik palackozott vizet vennének, amit jelenleg csak PET palackos kiszerelésben árusítunk“ – tette hozzá Víšek. Az IKEA azon is dolgozik, hogy kifejlessze a lehető legfenntarthatóbb ételcsomagolási megoldást, amely minden élelmiszerbiztonsági szabálynak és előírásnak is meg tud felelni. Ugyanis higiéniai okokból az IKEA éttermeinek napi működése során még használatban vannak a fóliák, a kesztyűk, a védőfóliák és kötények, valamint a szemeteszsákok.

2030-ra az IKEA csak olyan termékeket fog gyártani, melyek megújuló vagy újrahasznosított anyagokból készültek, továbbá támogatja a használt termékek felújítását, újraeladását, illetve újrafeldolgozását.