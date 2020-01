Az IKEA négy átvételi pont megnyitását tervezi Magyarországon

„Továbbra is azon dolgozunk, hogy úgy bővítsük és alakítsuk ki szolgáltatásainkat, hogy minél több ember számára legyünk elérhetők. Új csatornákba fektetünk, innovatív áruházi jelenlétet tervezünk, és fejlesztjük a digitális platformjainkat, hogy így feleljünk meg vásárlóink elvárásainak" – mondja Mounia El Hilali, az IKEA regionális kereskedelmi vezetője (csehországi-magyarországi-szlovákiai régió). „Annak érdekében, hogy vásárlóink jelenlegi igényeinek is megfeleljünk, az IKEA történetének legnagyobb átalakulása előtt állunk. Az elmúlt évek folyamán már sok, jövőbe mutató lépést tettünk, és most elérkezett annak az ideje, hogy a munkatársainkkal együtt kezdjünk egy új kalandba. Munkatársaink értékes lakberendezési ismereteikkel segítik a vásárlóinkat abban, hogy javítani tudjanak az életminőségükön, és valóra váltsák az otthonukkal kapcsolatos elképzeléseiket. Hiszen az IKEA-nál folyamatosan arra törekszünk, hogy szebb hétköznapokat teremtsünk az emberek többsége számára. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy pozitív hatással legyünk az emberekre és a bolygónkra, melynek részeként 2030-ig teljes mértékű körkörös gazdaságot fogunk megvalósítani" – teszi hozzá.

Az új IKEA elérhetőbb lesz

Az IKEA arra koncentrál, hogy megkönnyítse az online vásárlást, és ezzel egy időben hasznos digitális támogatást nyújtson az áruházakban is. Ez azt jelenti, hogy bővül a házhozszállítási, az összeszerelési és a beszerelési szolgáltatások köre is. „Digitális szolgáltatásainkkal párhuzamosan áruházaink még mindig kereskedelmünk és sikereink fontos részét jelentik, ezért továbbra is befektetünk azokba. Az áruház fontos találkozási pont, ahol a hozzánk látogatók egy vidám napot tölthetnek el, új termékeket és ötleteket ismerhetnek meg, felkészült munkatársainknak köszönhetően pedig lakberendezési és tervezési tapasztalatokkal gazdagodhatnak. A tavalyi évben több mint 1,7 milliárd forint értékben fejlesztettük áruházainkat” – mondja Federica Barberis, az IKEA regionális értékesítési vezetője (csehországi-magyarországi-szlovákiai régió).

2020-ban külső cégek által üzemeltetett non-branded átvételi pontok nyílnak az következő városokban: Pécs, Veszprém, Kecskemét, Debrecen. Így az IKEA több embert érhet el ott, ahol élnek, dolgoznak vagy társadalmi életet élnek. „A vásárlók maguk választhatják meg, hogy hol és mikor szeretnék átvenni a megrendeléseiket. A házhoz szállítás kényelmes és megfizethető alternatíváját jelenti, ha a vásárló maga viszi haza a termékeket ezekről az átvételi pontokról” – fűzi hozzá Federica Barberis.Az IKEA tervezi továbbá, hogy az Örs vezér téri és a prágai áruházaknál egyaránt önkiszolgáló csomagátvételi pontokat hoz létre – elképzelések szerint 2020 végéig. Hat különböző méretű locker közül lehet majd választani, a vásárlók tehát kis méretű termékeket és nagyobb megrendeléseket is kérhetnek majd ide. A szolgáltatás nagy előnye az elérhetőség, hiszen a hét bármely napján, a nap bármely órájában elvihetik innen a megrendelt termékeket, nem kell bemenniük az áruház területére, és nem kell várakozási idővel sem számolniuk a csomagátvételi pultnál.

Január végén indul el az IKEA új, reszponzív weboldala, megújult keresőfunkciókkal, friss tartalmakkal, új, kiemelt kategóriák bemutatásával és új szűrőkkel.

Az IKEA célja, hogy a kiskereskedelemben a körkörös gazdaság terén vezetővé váljon

A svéd lakberendezési vállalat célkitűzése, hogy 2030-ra teljes mértékben megvalósítsa a körkörös gazdaságot. Ezért minden új termékét úgy tervezi már a kezdetektől, hogy azok más célból felhasználhatók, helyrehozhatók, újrafelhasználhatók, újraértékesíthetők és újrahasznosíthatók legyenek annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb hulladék termelődjön.

Az IKEA helyi szinten két területen kísérletezik. Egyrészt szeretné a veszteségeket elkerülni, és minden keletkezett veszteséget visszaforgatni a gyártási láncába. Ezért Csehországban az elmúlt néhány hónapban elkezdett azzal próbálkozni, hogy miként készíthet új terméket például a kávézacc felhasználásával, Szlovákiában pedig nagyon jó eredményeket ért el a ‘Textilek második élete’ elnevezésű kezdeményezéssel. A pozsonyi áruházban keletkezett textilhulladékokból új termékeket gyártott a Jakubov városában működő DomSvitania rehabilitációs központ műhelyével együttműködésben. Az így készült ÅTERSTÄLLA limitált kollekció nyolc termékből áll, melyek közül a legnépszerűbbnek az üvegekhez használható ajándéktasakok bizonyultak.

Másrészt az IKEA szeretné felkelteni a vásárlói érdeklődését is annak érdekében, hogy elkötelezetté váljanak a körkörös és az együttműködésen alapuló fogyasztás irányába. Az IKEA célja, hogy vásárlóit tájékoztatással, ötletekkel, szolgáltatásokkal is segítse és támogassa abban, miként tudják a termékek életét meghosszabbítani, a bútorokat másokkal megosztani, bérbe adni vagy újra eladni. „Szeretnénk vásárlóinkat mindenben támogatni, amely egy bútor élettartama alatt előfordulhat, például, hogy miként tarthatják fent egy bútor minőségét; kérhetnek tőlünk cserealkatrészeket, ha arra van szükségük, de abban is tudunk segíteni, ha a bútort el szeretnék adni vagy eladományoznák” – mondja Vladimír Víšek, az IKEA regionális fenntarthatósági vezetője (csehországi-magyarországi-szlovákiai régió). Ez utóbbi kapcsán Csehországban és Szlovákiában már elindította, Magyarországon pedig a tavasz folyamán fogja elindítani a ‘Bútorok második élete‘ elnevezésű szolgáltatását, amely keretén belül vásárlóitól visszavásárolja azokat az IKEA bútorokat, amelyekre már nincs szükségük.Ezeket a bútorokat azután ezen a visszavásárlási áron értékesíti újra a leértékelt árú termékek részlegében (FYND). „Mivel kiállunk termékeink minősége mellett, így az újraeladott, használt bútorokra egy év garanciát adunk. Így biztosítjuk a termékek lehető leghosszabb ideig tartó használatát" – mondja Vladmiír Víšek. Mindemellett az IKEA új szolgáltatásokat és kezdeményezéseket keres, hogy tovább bővítse portfólióját ezen a területen is. „Vizsgáljuk azt a trendet is, hogy miként válhat szolgáltatás a bútorból. Ezen a területen kísérleti jelleggel elindítottuk bútorbérlési szolgáltatásunkat az IKEA for Business vásárlóink számára Csehországban" – teszi hozzá Vladmiír Víšek.