Az MTV fiatal és utazni szerető törzsközönségét célozza meg Magyarország

Az MTV European Music Awards budapesti díjátadójáról a fiatal, mobilis zeneszerető közönséghez fognak világszerte eljutni a Magyarországot bemutató képek. Ők azok, akik a pandémia lezárultával majd újra utazni kezdenek - mondta szerdán Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, aki az M1 csatorna műsorában beszélt arról, milyen előnyökkel jár Magyarország számára, hogy november 8-án - Londonnal közösen - házigazdája lesz az MTV EMA 2020-nak.

"Közel 180 országban tudják a nézők követni az eseményeket, így akár egymilliárd nézője is lehet a közvetítésnek. Így ennyien láthatnak magyarországi helyszíneket is" - emelte ki a kormányszóvivő.



Mint kifejtette, a budapesti rendezés kivívásában szerepet játszott az ország épített történelmi öröksége, gyönyörű tájai, emellett az elmúlt tíz év turisztikai munkái is belejátszottak a döntésbe, hiszen évről évre rekordokat produkáltak a turisztikai számok.



"A rendezéssel éppen az a cél, hogy bár a pandémia miatt az idei év nehéz volt, és 2021 első fele is kihívásokat tartogat, ha visszaáll a verseny a nemzetközi turizmusban, akkor előnyből tudjunk indulni a rendezvénynek köszönhetően" - tette hozzá.





Nem csak Budapestet mutatják be

Kitért arra, hogy az MTV EMA során négy magyarországi helyszínről lehet majd képsorokat látni, a hazai események egyik tudósítója Palvin Barbara ismert divatmodell lesz.



Lesznek fővárosi helyszínek ikonikus képekkel, illetve vidéki városok, amelyek eddig talán kevesebb figyelmet kaptak - tette hozzá a kormányszóvivő, megjegyezve: azt remélik, hogy a nézők kedvet kapnak Magyarországra utazni, és nem csak Budapestben gondolkodnak majd.



Szentkirályi Alexandra elmondta, hogy a kormány az elmúlt években tudatosan azokat a nagy eseményeket próbálta Magyarországra hozni, amelyek figyelmet és jelentős turistaforgalmat generálhatnak az országnak. Ilyen volt például a 2017-es vizes vb is.