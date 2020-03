Az SAP ingyenessé teszi egyes alkalmazásait

A koronavírus járvány megfékezésére hozott korlátozások következtében a vállalkozások rég nem látott mértékű kihívásokkal szembesülnek világszerte. Utazási korlátozás, kijárási tilalom, lemondott rendezvények, elúszó üzletek. Hosszú időre kieső bevételek, amiket a költségek fékentartásával is képtelenség ellensúlyozni.

„Az SAP 48 éves fennállása során az egyik legmeghatározóbb globális vállalatává nőtte ki magát, a világ kereskedelmi tranzakcióinak 77%-a valamilyen SAP megoldáson keresztül történik. Éppen ezért kiemelt felelősségünknek érezzük, hogy egyedülálló erőforrásainkra, infrastruktúránkra támaszkodva segítsünk a vállalatoknak akkor is, amikor ilyen komoly krízissel néznek szembe üzleti folyamataik és beszerzéseik során” – mondta Pintér Szabolcs, az SAP Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

Az SAP Ariba Network a világ legnagyobb üzleti hálózata, amely 190 országban több mint 4 millió beszállítót hoz egy platformra, és mintegy 3200 milliárd dollár értékű tranzakciót bonyolít. Az SAP a pandémáis helyzet globális hatásaira reflektálva bejelentette, hogy a következő 90 napra minden üzleti szereplő számára díjmentesen elérhetővé teszi SAP Ariba Discovery nevű platformját, hogy bármilyen árura vagy szolgáltatásra felmerülő beszerzési igény szabadon közzétehető legyen és jutalékoktól mentesen befuthassanak a szállítói ajánlatok. A platform alapvetően előfizetéses konstrukcióban működik az SAP ügyfelei részére, a besz&a acute;llítói ajánlatokért pedig jutalékot számít fel a vállalat. A koronavírus elleni harc jegyében az SAP most ezekre a díjakra hirdet moratóriumot. A különleges felajánlás célja, hogy a felborult kereslet-kínálati viszonyokat, a kritikus szintekre süllyedő vagy éppen túltelített kapacitásokat kiegyensúlyozza, ezáltal elősegítse a globális áru- és szolgáltatásforgalom életben tartását, és az ellátási láncok zavartalan működését.

Nem ez az első kezdeményezés az SAP részéről, hogy a világ legnagyobb B2B platformjára, az Aribára alapozva beépítse a jótékonysági célokat és a közösségi érdekeket a beszerzési folyamatokba. A vállalat 2019 végén partnerségre lépett a társadalmi hatásokat előtérbe helyező vállalattal, a Givewith-del. Az együttműködés révén a rendszer a beszerző vállalatok CSR stratégiájával összhangban különböző támogatható nonprofit szervezeteket és programokat ajánl fel. A vevő ezután kiválaszthatja a neki szimpatikus nonprofit programokat, és már az ajánlattételi kiíráshoz hozzáadhatja ezt a tartalmat az SAP Ariba Sourcing használatával, arra kérve a szállítókat, hogy a tranzakció adott százalékát fordítsák a megadott nonprofit program támogatására. A Givewith megoldása révén tehát a jótékonyság automatikusan beépül a beszerzési folyamatokba, a beszállító kiválasztásában pedig új szempont lehet a nyitottság a társadalmilag felelős gondolkodásra és működésre.

A vállalat a COVID-19 okozta pandémiás helyzetben egy másik felajánlást is meghirdetett, az üzleti célú utazások tervezésére, lebonyolítására és adminisztrálására szolgáló SAP Concur megoldásra vonatkozóan. A termékcsaládhoz tartozó TripIt mobilapplikáció világszerte százezres nagyságrendben dolgoz fel útvonalterveket az utazók számára. Figyeli a foglalásokat, a késéseket, járattörléseket, bármilyen változásról azonnal értesíti felhasználóit. Az SAP ennek az alkalmazásnak a Pro verziójához ajánl most ingyenes hozzáférést azzal a céllal, hogy a koronavírus járvány idején az utazást korlátozó minden nemzetközi lépésről időben tájékozódhassanak azok a felhasználók is, akik eddig nem voltak az SAP ügyfelei. Minden magánszemély március 31-ig ingyenesen letöltheti az alkalmazást, emellett további 6 hónapig megkapja a TripIt Pro szintű hozzáférést is, ami természetesen az SAP jelenlegi ügyfeleinek is ingyenesen rendelkezésre áll majd ezen időszak alatt. Így ezekben a bizonytalan időkben bármilyen magánszemély, aki utazásra kényszerül, ugyanazokat a széleskörű biztonsági tájékoztatási és útvonaltervezési szolgáltatásokat élvezheti, mint az SAP üzleti partnerei.

