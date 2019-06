Az adidas új szintre emeli a műanyagszennyezés elleni küzdelmet

A márka idén újra csatlakozik a Run for the Oceans kezdeményezéshez, hogy június 8. és június 16. között együtt hívják fel a figyelmet a műanyagszennyezés megállításának fontosságára.

Az adidas harmadjára csatlakozik a június 8. és június 16. között zajló Run for the Oceans kezdeményezéshez, amelyben a futók minden lefutott kilométer után 1 dollárral támogatják a fiatalok környezettudatos hozzáállását fejlesztő Parley Ocean School Programot. A tavalyi évben összesen 1.000.000 dollárt gyűjtöttek az adidas futói, amellyel megközelítőleg 100.000 műanyagszennyezett övezetben élő fiatal edukációját támogatták. Idén 1.500.000 dollár összegyűjtése a végső cél.

Az első óceáni hulladékból készült termékek 2016-ban kerültek a boltokba, de azóta több mint 6 millió párt gyártottak belőlük. A márka hosszú távú céljai között szerepel, hogy 2024-re kizárólag 100%-ban újrahasznosított poliésztert használjanak termékeikhez, ennek érdekében az idei évben már 11 millió pár cipőt fognak óceáni hulladékból készíteni.

A Parley for the Oceans mozgalom indulásával egy időben az újrahasznosított műanyagból készült Alphabounce+ Parley modell, illetve több új sportruházat is érkezik az üzletekbe a 2024-es célkitűzés jegyében.