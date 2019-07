Noha az elektromos személyautózás elterjedésével búcsút mondhatunk majd a benzinkutak rendszeres látogatásának, üzemanyagra az e-autóknak is szükségük van. De hogyan fogjuk kiszámíthatóbbá és egyszerűbbé tenni az elektromos autók töltését? Erre a kérdésre adott kreatív választ az immáron harmadik alkalommal kiírt MVM EDISON pályázat egyik nyertes csapata, amelynek tagjai a jövő legígéretesebb magyar startupperei közé tartoznak! Bemutatkozik az InCharge! (X)

Hogyan született meg a végül nyertesnek bizonyuló ötletük? Milyen motivációik voltak a tervezés fázisában?

Az ötletelés fázisában elsősorban nem projektekben gondolkodtunk, hanem olyan létező problémákat azonosítottunk, amelyekre jelenleg még nem kiforrott vagy nem is létezik megoldás. Az e-mobilitás mint újonnan megjelenő, exponenciálisan fejlődő iparág számos ötletet adott már ekkor is. A koncepció és a struktúra végső formáját az EDISON képzési programja alatt nyerte el, ahol a lefolytatott piaci validáció alatt beérkező vélemények alapján csiszoltuk az ötletet, amely így a nyolc hetes képzés alatt egy befektetésre kész projektté vált.

Milyen indíttatásból jelentkeztek az MVM Csoport által életre hívott EDISON programra?

A csapat öt tagjából négy energetikai területen tanul, illetve dolgozik, így ez az iparnak egy hozzánk közel álló része. Amikor elgondolkoztunk valamilyen vállalkozás indításán, akkor mindenképp szakmai, energetikai alapú projekttel szerettünk volna foglalkozni. Magyarországon jelenleg az MVM EDISON a legnagyobb energetikai inkubációs program és verseny. Egyértelmű volt, hogy ezen a megmérettetésen szeretnénk bizonyítani az ötletünkkel.

Mit gondolnak, a számos innovatív ötlet közül miért rájuk esett a zsűri választása?

Az e-mobilitási iparág növekedő része az energetikának, amely ideális terep egy start up alapításához. Start up-ként könnyen és gyorsan tudunk alkalmazkodni a folyamatosan változó, alakuló piaci környezethez, így a területválasztásunk is előnyös volt. Emellett a képzési program alatt nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy minél többet tudjon a projektünk és a csapatunk is fejlődni a különböző workshopok, mentori alkalmak, oktatások alkalmával. Minden képzés után összeültünk, átbeszéltük a hallottakat, feldolgoztuk az információkat, kiosztottuk az új feladatokat. Emellett nagyon sokat készültünk a döntőre is, ahol 3 perces pitchben kellett ismertetni az ötletünket és üzleti modellünket. A csapat közösen dolgozta ki a struktúráját és főbb sarokpontjait a prezentációnak, amelyet aztán egyikünk adott elő a zsűri és a közönség előtt.

Mit remélnek, a díjjal elnyert akcelerációs szolgáltatások miképpen fogják befolyásolni a vállalkozásuk előmenetelét?

A nyereményeink közé tartozik egy 3 millió forint értékű kommunikációs csomag, amelynek keretein belül piackutatást szeretnénk végezni, illetve online felületeken hirdetni a szolgáltatásunkat. Emellett nagy lehetőséget látunk abban is, hogy befektetési tárgyalásokat kezdhetünk az MVM-mel. Azt reméljük, pár hónapon belül sikerül végleges eredményre jutni, aminek eredményeképpen elnyerhetjük a befektetést, amely megalapozhatná a piacra lépésünket, valamint a terjeszkedésünket Magyarországon.

Milyen segítséget jelent számukra a győzelemmel járó lehetőség?

A győzelem által a kommunikációs csomagon és befektetési lehetőségen túl sok szakmai segítséget is kaptunk az MVM-től, amely nagyban hozzá tud járulni a sikeres piacra lépésünkhöz. Mindemellett nagy előnyt jelentenek a különböző média megjelenések is, amelyek által tudjuk terjeszteni a termékünk hírét, és eljuttatni az alkalmazást a potenciális felhasználóinkhoz.