Az idén 45 éves Magyar Reklámszövetség közgyűlése 2 új elnökségi tagot választott

A Magyar Reklámszövetség közgyűlése január 15-én két új tisztségviselőt választott a 24 tagú elnökségben megüresedett helyekre: a megbízó szektorba Lovas Tamást (Tízpróba Magyarország Kft. / Decathlon Hungary), a média szektorba Buzder Lantos Gábort (Central Médiacsoport Zrt.) szavazta be a tagság. 2020-ban az MRSZ az eddigi reklámtorta helyett két tortát mutat be: a média- és kommunikációs tortákat. A Reklámszövetség az idén kiemelt figyelmet fordít a reklámipar fenntarthatóságára és az önszabályozásra. Az OOH (közterülettagozat) hamarosan elérhetővé teszi a white listet.

Az egyesület éves közgyűlésén Gulyás János az előző évet összegzőés az idei év terveiről szóló elnöki beszámolóját az MRSZ elmúlt évekbeli érdekképviseleti tevékenységének értékelésével kezdte. Kiemelte: „A iparágat 2014-tól sújtó szabályozási cunami közepette kicsit fellélegezhettünk, hiszen 2019. július elsejével felfüggesztették a reklámadót. Az MRSZ a szokásosnál is erősebben hallatta hangját az elmúlt években és számos érvet sorakoztatott fel a reklámadó ellen, mind annak negatív hatásait vagy éppen a reklámipar gazdasági erejét megmutatva nemcsak itthon, de az Európai Bizottságnál is. Nem akarom túlértékelni a szerepünket, de azt gondolom, hogy a kormány döntésében az érveink is szerepet játszottak. A Reklámszövetség súlyát mutatja az is, hogy a Kormány az ősszel felkérte az MRSZ-t, vegyen részt abban a Kreatívipari Kerekasztalban, amelynek eredményeként az idén elkészülhet Magyarország kreatív ipari stratégiája. Ebben sok feladat, rengeteg munka vár még ránk 2020-ban.”

20 éves jubileumán megújul a reklámtorta

2020-tól az MRSZ a továbbiakban két tortát mutatbe az eddigi reklámtorta helyett:egy az eddiginél szűkebb médiaköltés tortát és egy bővebb ún. kommunikációs költés tortát.

A médiatorta célja, hogy pontosabban felmérje a hirdetők befektetéseit a médiában történő közzétételi költségek terén. A médiatorta homogén adatokat, és kizárólag a médiánál megjelenő költségeket tartalmazza teljesen egységes szempontrendszer szerint.

A kommunikációs tortával egy olyan teljeskörű piaci adatot kíván létrehozni a Reklámszövetség, amely tükrözi a hirdetők teljes külső marketingkommunikációs befektetéseinek méretét, változását.

A 2019-es számokat az MRSZ a társzövetségekkel és az új partnerekkel karöltve márciusban mutatja be.

Kiemelt figyelmet kap a reklámipar fenntarthatósága és az önszabályozás

Gulyás János a beszámolójában kitért az MRSZ ősszel indított Zöld Bolygó programjára is, melynek részeként már februárban várható a Zöld Bolygó Nagydíj pályázat kiírása.

Az elnök kiemelte, hogy az MRSZ honlapján hamarosan elérhető lesz az OOH ún. közterületi „white list”-je, amelyből a hirdetők tájékozódni tudnak azokról az outdoor reklámfelületekről, amelyek mindenben megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.

A 2020-as tervekben szerepel még az önszabályozással, iparági normák kialakításával kapcsolatos közös gondolkodás elindítása olyan aktuális témákról, mint például az ingyenes reklámküldemények jelenlegi disztribúciós rendszerének és egyéb folyamatainak átalakítása; továbbá a reklámipari szektorok hosszú távú fenntarthatóságáról párbeszéd elindítása; valamint az adattudatosság (adatbiztonság, adat önrendelkezés) témájában konzultációk indítása, hogy miként lehet segíteni a fogyasztókat a digitális térbe kikerülő adataik tudatos kezelésében.