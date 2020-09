Az online csoportok egy új korát hozta el a pandémia

A koronavírus okozta járványhelyzetben napról napra váltottunk az új normálisra. Azok a dolgok, amelyeket gondtalanul csináltunk – például vásárlás, edzőtermi elfoglaltságok, főzőtanfolyamokon való részvétel, vagy a barátainkkal közös programozás – azonnal múltbéli szokások lettek. A hétköznapjaink átértékelődtek, kerestük és keressük a módot arra, hogy megtaláljuk a közösség érzését egy olyan időszakban, amikor a fizikai távolságtartás létfontosságú lehet.

A Viber legnépszerűbb funkciói is a mindennapi kapcsolattartás és információátadás legegyszerűbb módjaira fókuszálnak. Nem meglepő módon, a Community-kben való részvétel átlagosan 78%-kal növekedett, mindez leginkább az olyan kezdeményezéseknek köszönhetően, amelyek segítenek a járványhoz kötődő, biztonsági eljárásokkal kapcsolatos értékes információk megosztásában a Viber felhasználói bázisán belül.

A Community-k népszerűsége nem csak a különböző cégek, márkák vagy weboldalak körében volt érezhető, de a magánemberek által létrehozott csoportok száma is jelentősen növekedett Magyarországon. Számos szülinapi zsúr és meglepetésbuli témájú közösség alakult, de sok vallási csoport, illetve iskolai osztály Community is létrejött, amiben a tanárok, diákok és szülők is egyaránt részt vehetnek.

Ismerd meg a leglátogatottabb Viber Community-ket:

Konyha

Az otthonlét mindenkiből előhozta a kreatív énjét. Vágytunk arra, hogy alkothassunk, elfoglaljuk magunkat. Ennek az egyik legjobb módja a sütés-főzés volt, hiszen ezt a tevékenységet kicsi és nagy egyaránt élvezhette, és kikapcsolódás vagy akár közös program is lehetett az egész család számára. Nem csoda hát, hogy a receptmegosztó oldalak soha nem látott népszerűségnek örvendtek. Mindannyiunk kedvence lett a Nosalty már egyébként is ismert Viber Community-je, amely a legkülönbözőbb receptek kifogyhatatlan tárháza. Legyünk akár amatőr séfek vagy haladó szakácsok, a Nosalty mindig tudja a választ az egyik legtöbbet feltett kérdésre: mit eszünk ma?

Divat

A divat szerelmeseinek sem kell hiányt szenvedniük, bőven jut minden napra egy kis ízelítő a friss trendekből. A Glamour Magazin saját matricacsomagja már meghódította a Vibert, így nem meglepő, hogy a kiadvány Viber Community-je is az egyik legtrendibb csoport a platformon. A Glamour-közösség tagjai rendszeresen értesülnek a legfrissebb hírekről divat, lifestyle és szépségápolás terén is.

Környezetvédelem

A Viber az otthoni tanulás és tanítás egyik fontos eszköze és segítője lett. Az edukatív tartalmak iránti érdeklődést mutatja a WWF Viber Community-jének berobbanása is. A szervezet közösségében megismerhetjük Magyarország őshonos nagyragadozóit, egyúttal felhívja a figyelmet az országba visszatérő fajok fontosságára. Céljuk, hogy a nagyragadozókat közelebb hozzák az emberekhez, ezzel hozzájárulva az állatok pozitív megítéléséhez. Ezek a különleges fajok most bárkihez eljuthatnak a Viberen keresztül, és ezzel együtt egy fontos ügyre is felhívják a figyelmet.

„A Viber Community-kben mindenki megtalálja a saját érdeklődésének megfelelő csoportot és azoknak az embereknek a társaságát, akikkel rögtön egy húron pendül, ha pedig mégsem így lenne, akkor megalkothatja a saját világát bármilyen témában, amihez mások is csatlakozhatnak, ebben a kicsit magányosnak tűnő időszakban is” – mondta Zarena Kancheva, a Viber európai régióért felelős marketing és PR igazgatója.