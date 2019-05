A lengyel Coca-Cola HBC értékesítési igazgatói pozíciójából érkezett a márka magyar ügyvezető igazgatói székébe. Érdekes adalék az életútjához, hogy amióta munkába állt, a Coca-Cola HBC Magyarországnál dolgozik, 2003 óta van az élelmiszeriparban. Az elmúlt 16 évet nagyon változatosan élte meg, kilenc különböző pozícióban, széleskörű tapasztalatot szerzett. Békefi László a külföldön szerzett tapasztalatairól, üzleti és kommunikációs stratégiáról és a jövő kihívásairól.

Management gyakornokként kezdte pályafutását a Coca-Cola HBC Magyarországnál 2003-ban, az elmúlt években számos különböző értékesítési és marketing pozíciót töltött be. Mely beosztásában, milyen képességekre tett szert?

Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy Management Trainee-ként kerülhettem a vállalathoz. Ebbe a programba nagyon nehéz bekerülni, csak a legtehetségesebb jelölteket választják be. Abban az évben, amikor én jelentkeztem, háromszáz egyetemistából hármat vettek fel, én voltam az egyik. A program során sokféle pozícióban kipróbálhattam magam, de engem elsősorban az értékesítés és a marketing érdekelt. 12 hónap után az értékesítésre kerültem és önálló projektet kaptam. Területi vezetőként megtanulhattam a piaci végrehajtás alapjait és egy 13 fős csapat tagjaiként a kollégákat irányíthattam. Ez a pozíció lehetőséget adott arra is, hogy megtanuljam a kollégák fejlesztésének alapjait. Key account managerként kiemelt vevőpartnereket kezeltem, üzletfejlesztési és marketing pozíciókban pedig részt vettem a cég stratégiájának kialakításában. Ezek a munkakörök azért voltak hasznosak a Management Trainee programmal együtt, mert adtak egy rálátást az üzletstratégia működésére, kiszélesítették a horizontomat. Természetesen ezt később, értékesítési igazgatóként remekül tudtam hasznosítani.

A Coca-Cola HBC ügyvezető igazgatói pozíciója előtt Lengyelországban dolgozott. Milyen kihívások találták meg Lengyelországban?

Az elmúlt közel három és fél évet Lengyelországban töltöttem értékesítési igazgatóként. Ez egy jóval nagyobb ország és komplexebb piac. Egyfelől nagyon erős a verseny a gyártók és kereskedők között, másfelől sokkal komplexebb a kereskedelmi összetétele. Ütőképes csapatot szerveztem a munkatársaim közreműködésével, igyekeztem megtalálni és támogatni a tehetségeket. Az ügyfélcentrikus szemléletet azonban itt is tudtam érvényesíteni, és nagy hangsúlyt fektettem a kereskedelmi partnereink elégedettségére, üzleti eredményeikre. Egy partner nagykereskedői hálózattal együttműködve sikerült árbevétel-növekedést elérnünk, és megerősítenünk a cég pozícióit az üdítőitalok piacán.

A külföldön szerzett tapasztalatai mennyiben járulnak hozzá a törekvéseinek eléréséhez? Hogyan tudja azokat itthon kamatoztatni?

Lengyelországi pályafutásom során rengeteget tanultam a partnerkiszolgálás területén, ahol ezt egy olyan csapattal tehettem meg, amiben az értékesítésen kívül más funkciók is képviselték magukat. Ott a vállalat agilisabb, a dinamikus piaci környezethez rendkívül gyorsan tud alkalmazkodni. A keresztfunkcionális csapatépítés, a munkatársak és a tehetségek toborzása, illetve támogatása, fejlesztése, valamint az ügyfélcentrikus hozzáállás azok a prioritások, amelyeket Magyarországon is követni fogok ügyvezetőként.

Az elődje által meghatározott stratégiát kívánja folytatni, vagy újat alkot?

Teljes mértékben az elődöm stratégiáját folytatom. Az egyre több cukormentes és alacsony kalóriatartalmú, innovatív terméket tartalmazó portfóliónk kiszélesítésére, a kapacitásbővítésre, a tudatos szervezetfejlesztésre és a fenntarthatóságra épülő stratégiánk eredményes. A Coca-Cola HBC Magyarország termékválasztékát folyamatosan bővítjük. Teljeskörű italgyártó vállalatként szinte bármilyen fogyasztási alkalomra tudunk italt kínálni vásárlóinknak: sporthoz, szórakozáshoz, étkezéshez vagy egyszerűen csak a felüdüléshez. A változatlanul közkedvelt Coca-Cola mellett forgalmazunk ásványvizet, kávét, energiaitalt, gyümölcsleveleket, sőt a legismertebb prémium szeszesitalokat is.

Eredményes működésünknek köszönhetően a Coca Cola HBC Magyarország mára a Hellenic Csoport közép-európi gyártóközpontjává, Magyarország legnagyobb üdítőital-palackozó üzemévé, az egyik legjelentősebb hazai élelmiszer-feldolgozóvá vált. Alapanyagaink közel kétharmadát belföldi beszállítók biztosítják, késztermékeink jelentős hányadát külföldre, 26 országba exportáljuk. És itt nem állunk meg. Tavaly év elején egy 13 hektáros új ingatlant vásároltunk a dunaharaszti telephelyünk mellett, amelyen jelentős beruházásokat tervezünk a bővülő hazai és export piacok ellátása érdekében.

A megfogalmazott stratégiai célokhoz milyen kommunikációs stratégiákat határoz meg, és azokhoz milyen eszközöket társít?

A palackozó és a The Coca-Cola Company szorosan együttműködik, utóbbi a Coca-Cola termékekhez kötődő márkakommunikációért felel. Mi elsődleges feladatunknak a kereskedelmi partnereinkkel való együttműködést tartjuk, az ő elégedettségük a mi üzleti sikerünk. Folyamatosan bővülő termékportfóliónk folyamatosan megújuló kommunikációs stratégiát követel meg, amiért elsősorban a márkatulajdonosaink felelnek. A többi érintettünkkel is rendszeresen kommunikálunk, ehhez az adott célcsoporttól és üzletpolitikai céltól függően választunk kommunikációs eszközöket. Megfontoltan kommunikálunk, de nyitottak vagyunk a kreatív, innovatív megoldásokra is.

Milyen üzleti eredmények jellemzik a vállalatot, és azokhoz képest, milyen célokat tűzött ki?

Az elmúlt években folyamatosan, fenntarthatón növeltük a vállalatunk által értékestett italmennyiséget, az ebből származó árbevételt és cégünk profitabilitását. Teljes mértékben folytatjuk a már korábban megkezdett utat. A jövőben is bővítjük a portfóliónkat a fogyasztói igényeknek megfelelően és erősítjük a kereskedelmi partnereinkkel való együttműködést.

Milyen fejlesztéseket tart fontosnak a jövőben?

Ahogy korábban is említettem, közép-európai gyártóbázist építünk, ezért vásároltunk tavaly egy 13 hektáros telket a dunaharaszti gyártóbázisunk szomszédságában. Itt további kapacitásbővítő beruházást tervezünk.

Fenntarthatósági célkitűzéseinkkel összhangban vállalatunk 2020-ig összeségében legalább 20 százalékkal csökkenti majd a palackok átlagsúlyát 2010-hez képest. Ezen felül a palackjaink gyártásához felhasznált újrahasznosított műanyag mennyiségét is szeretnénk megnövelni: terveink szerint 2030-ra 50 százalékra nő ez az arány a Hellenic csoportnál.

A termékcsomagolásából származó hulladékmennyiség csökkentését egyébként már a csomagolástervezés fázistól elkezdjük.

2018-ban a NaturAqua ásványvizek, valamint a fél literes üdítőitalos palackok súlya csökkent, ezáltal összesen 4%-kal kevesebb műanyagra van szükségünk. A palack súlya mellett a nyak rövidítésével, valamint a csavarzár méretének és súlyának csökkentésével is jelentősen hulladékmegtakarítást értünk el. Erre az innovatív környezetkímélő csomagolási technológia bevezetésére tavaly félmilliárd forintot költöttünk és ilyen beruházást, fejlesztést idénre és a távolabbi jövőben is tervezünk.

Milyen egyéb módon kívánnak reagálni a jövő kihívásaira, mint például az egészséges életmód terjedése vagy a csomagolási hulladék problémája?

A kevesebb cukor fogyasztása nagyon fontos kérdés az emberek többsége életében. Ezért jelentős lépéseket teszünk, hogy hozzásegítsük őket cukorbevitelük csökkentéséhez. Támogatjuk az egészségügyi hatóságok – többek között a WHO (Egészségügyi Világszervezet) – arra vonatkozó ajánlásait, hogy 10 százalék alá kell csökkenteni a hozzáadott cukor mennyiségét a teljes napi kalóriabevitel tekintetében. Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a vásárlókat segítsük termékeinkkel a cukorbevitel-szabályozásban.

Mindezeken felül a magyar üdítőital szövetség tagjai, köztük mi is, az élelmiszeripari ágazatok közül elsőként önként vállalták, hogy 2010 és 2020 között 50 százalékkal csökkentik termékeik átlagos cukor- és kalóriatartalmát, amelyből 43 százalékot már meg is valósítottak 2018-ig.

Az emberiség másik nagy kihívása, hogy bolygónk a csomagolási hulladékok problémájával küzd, így felelős vállalatként támogatnunk kell e kihívás megoldását.

PET palackjaink 100%-ban újrahasznosíthatóak, az elmúlt esztendők fejlesztéseinek köszönhetően pedig ma már 15 százalékkal kevesebb műanyagra van szükség egy palack előállításához, mint 2010-ben. Mindezeken felül folyamatosan növeljük az italcsomagolásainkhoz felhasznált újrahasznosított műanyag mennyiségét is, amelynek aránya ma már átlagosan 20 százalék, 2030-ra pedig 50 százalékra szeretnénk növelni ezt az arányt a Hellenic csoportnál. Mindezeken felül Hulladékmentes Világ (World Without Waste) névre hallgató, 2018 elején meghirdetett új globális környezetvédelmi stratégiánkban további célokat tűztünk ki magunk elé: 2030-ig az általunk használt csomagolóanyagok 100 százalékának megfelelő mennyiséget gyűjtünk majd vissza partnereink segítségével.

Hogyan kezdődött az élelmiszeriparral való kapcsolata?

Amióta munkába álltam, a Coca-Cola HBC Magyarországnál dolgozom, tehát 2003 óta vagyok az élelmiszeriparban. Megtaláltam a számításaimat ebben az iparágban, és nagyon szeretek itt dolgozni. Magyarország egyik legnagyobb FMCG vállalataként számtalan iparági szervezetnek tagjai vagyunk, a velük való együttműködés még tovább mélyíti az iparággal való kapcsolatomat.

Ha visszanéz, szakmailag és emberileg mit gondol a megtett útról?

Az elmúlt 16 év nagyon változatosan telt, hiszen kilenc különböző pozícióban próbálhattam ki magam, rengeteg tapasztalatot szereztem. Visszagondolva, leginkább a kollégáim és a mentoraim jutnak eszembe, akiktől mind szakmailag mind emberileg rengeteget tanultam.