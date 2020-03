Biztonságosak az AVON csomagok

Az AVON a csomagokat a WHO iránymutatása szerinti legmagasabb biztonsági és higiéniai előírásokat betartva készíti össze - írják.

A világjárvány okozta aggodalmak kapcsán az AVON biztosítani szeretné Tanácsadóit és fogyasztóit arról, hogy minden kiszállított termékét gondosan ellenőrzött módon csomagolja - a WHO iránymutatása szerinti legmagasabb biztonsági és higiéniai előírásokat szem előtt tartva .

Az AVON eddig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy áruit csakis szigorú ellenőrzések mellett csomagolja és szállítsa ki. Az összes AVON doboz automatikus rendszerrel záródik, azonban a jelenlegi helyzetre való tekintettel még a szokásosnál is szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezetett be a vállalat, melyek egyaránt kiterjednek az összes alkalmazottra és a csomagszállítóra.

„Az AVON-nál a legfontosabb és szívből jövő küldetésünk, hogy támogassuk Tanácsadóink munkáját, és minden feltételt biztosítsunk számukra ahhoz, hogy a sikeresség mellett egészségesek legyenek és biztonságban érezhessék magukat. Tekintettel a koronavírussal kapcsolatos aggodalmakra, kiemelt figyelmet fordítunk a biztonságra, és mindent megteszünk az egészség megőrzése érdekében” – nyilatkozta Kósa Anita, az Avon Magyarország szóvivője. – „Számos elérhető digitális eszköz áll Tanácsadóink rendelkezésére, így például az online- és az Interaktív katalógus, melyeket vásárlóink kényelmesen, otthon is átböngészhetnek. Ezekben a nehéz időkben, amikor a személyes találkozások elkerülése a legfontosabb, bízunk benne, hogy ezek a digitális megoldások sokunk életét megkönnyítik.”