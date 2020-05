Boldog párok fotóiért lelkesednek a magyar instagramozók

A kifejezés tökéletes párkapcsolatot jelent, olyan párokat, akiknek a szerelme érződik fotóikon keresztül is, emellett pedig szoros barátságban élnek, gondtalan boldogsággal, jókedvvel. Az Instagram pedig egy tökéletes platform arra, hogy mindezt megmutassák. Az internetezők pedig odavannak értük.

Ilyen párok fotói találhatók a Couple Goals of Hungary Instagram oldalán is, ahová sokan küldik be saját közös fotójukat annak érdekében, hogy ők is kikerüljenek az oldalra. Ennek megfelelően nem csak hírességek, hanem hétköznapi párok fotói is megtalálhatók a gyűjteményben, amikre egyébként eddig összesen 50 ezer kedvelés érkezett. Legnépszerűbbek az eddigiek közül Palvin Barbi és Dylan Sprouse, Istenes Bence és Csobot Adél, valamint Varga Viky és párja, Graziano Pellé fotói voltak.

A legnagyobb ilyen nemzetközi oldal az Instagramon egyébként a Couple Goals, ami igen impozáns 4,2 millió követővel rendelkezik, a #couplegoals hashtaget pedig már 23.6 millióan használták világszerte. Mozgalom kezd tehát kialakulni, a boldogság és a szerelem mozgalma, ami főleg ebben az időszakban is adhat sok embernek pozitív töltetet, elég, ha végigpörgeti az eddigi fotókat.

„A kép hangulata a fontos, nem a legszebb embereket keressük, hanem a szeretetet, az érzelmeket, olyan fotókat, ami a mélyét is megmutatja egy-egy kapcsolatnak” – árulták el az oldal üzemeltetői. - „Aminek nagyon örülünk, hogy szinte alig vannak negatív kommentek, meglepő módon nálunk az emberek örülnek mások boldogságának”.