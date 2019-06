Budapest is csatlakozott az adidas kezdeményezéséhez

Az adidas évek óta elkötelezett a környezettudatos gyártási megoldások és fenntartható anyaghasználat mellett, ebből fakadóan 2015 óta – a Parley for the Oceans kezdeményezéssel közösen – különböző edukációs programokkal és innovációkkal segíti műanyagszennyezés felszámolását, mint az óceáni hulladékból készülő adidas x Parley termékek.

A márka idén harmadjára csatlakozott a június 8. és június 16. között zajló Run for the Oceans kezdeményezéshez, melyben a futók minden lefutott kilométer után 1 dollárral támogatják a fiatalok környezettudatos hozzáállását fejlesztő Parley Ocean School Programot. A tavalyi évben összesen 1.000.000 dollárt gyűjtöttek az adidas futói, amellyel megközelítőleg 100.000 műanyagszennyezett övezetben élő fiatal edukációját támogatták. Idén 1.500.000 dollár összegyűjtése a cél.

A Run For The Oceans az Óceánok Világnapján (június 8.) indult el világszerte, a kezdeményezéshez pedig számos nagyváros mellett Budapest is csatlakozott.

„Fantasztikus látni, hogy itthon is egyre többen csatlakoznak a műanyagszennyezés felszámolása ellen folytatott küzdelmünkhöz. Igaz, távol vagyunk az óceánoktól, de nem szabad elfelejtenünk, hogy itt Európa szívében is minden második levegővételünket a világ nagyvizeinek köszönhetjük. Mi, az adidas-nál vállalati szinten is arra törekszünk, hogy véget vessünk a felesleges műanyaghalmozásnak: hosszú távú célunk, hogy 2024-re kizárólag 100%-ban újrahasznosított poliészterből készült termékeket árusítsunk” – hangsúlyozta Debreczeni Dóra, az adidas Runners Budapest csapatkapitánya.