Cunamiként csap be a nappaliba az online marketing

Miközben alig van olyan ágazat, amit ne érintene negatívan a koronavírus miatti vészhelyzet, látni kell azt is, hogy lehetnek nyertesei is – mondja az Armadillo reklámügynökség operatív igazgatója, Arany Gábor.

A koronavírus világjárvány felértékelte a digitális életet. Ahogyan az oktatásban, úgy a sales és marketing világban is bebizonyosodott: megkerülhetetlen, nem lehet nem tudomást venni róla. Azok a cégek, akik kizárólag csak a bolti eladásokra koncentráltak, most nagyon nehéz helyzetbe kerültek. A dinamikus online jelenlét most gyógyír lehet azon cégeknek, márkáknak, amelyek időben észrevették – és alkalmazták - a mobil technológia előretörését, és felültek a hullámra. Mert ez a hullám most cunamiként csap be a lakások nappalijába.

"Miközben sorra vágják meg a marketingköltéseiket a cégek, néhányan éppen ellenkezőjét teszik, és ők lehetnek a nagy nyertesek." – Ezt már Arany Gábor, az Armadillo kommunikációs szakembere vallja.

Csúcsot döntenek a weboldalak

„Az emberek a négy fal közé szorultak, ki vannak éhezve a hírekre, érthető, hogy a weboldalak csúcsra járnak, a híroldalak soha nem látott látogatottságot produkálnak. És nem csak a hírportálok, tehát a hvg.hu, origo.hu, index.hu, 24.hu vagy a 444.hu mutatnak látványos emelkedést, de a tematikus internetes oldalak is. Érthető, hírtelen sokkal több idejük lett az embereknek, nem töltenek órákat utazással, többet vannak a közösségi oldalakon, többet szörfölnek a tematikus oldalakon. Hogy csak egy friss példát hozzak: a nőknek szóló bien.hu ügyvezetője, Csizmadia Zsolt is imént erősítette meg, hogy látványos emelkedést lát” – mondja Arany Gábor.

Az embereket most egyszerre vannak otthon, és egyben az online térben. „Morbid, de nézhetjük úgy is a kialakult helyzetet, hogy az elérésés az üzenet átadása szempontjából könnyebb a helyzetünk, mint egy hónapja” – így látja az Armadillo szakembere, aki hangsúlyozza: aki most életben akar maradni, vagy éppen kihasználni, hogy nagyobb a merítés a digitális világban, annak azonnali online stratégiát kell alkalmazni – és benne használni a közösségimédia-hirdetéseket, GoogleAds hirdetéseket. Új értelmet nyer a saját céges weboldal, valamint az online értékesítés, élén a webshoppal, amellyel akkor is lehet üzletet kötni, ha megáll az élet a plázákban.