A válaszadó gyerekek 60%-át csúfolták már neten, a megkérdezett lányok 55%-a pedig zaklatást is tapasztalt az online térben, míg a fiúk esetében ez az arány 27%-os – derült ki abból az online feltérképezésből, amely a cyberbullying elleni #nemvagyegyedül kampány során készült. A Médiapiac az UNICEF Magyarország kommunikációs tanácsadóját, Kordos Szabolcsot kérdezte a kampány eredményeiről, melyet a szervezet a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvánnyal indított, a Generali támogatásával.

Milyen eredményekkel zárult az idei UNICEF kampány?

"Sikeres kampányt zártunk, az OTS adatok szerint 9,5 millió emberhez jutott el az üzenet, amely nyilván csak egy matematikai képlet, ám azt jól mutatja, hogy hatalmas érdeklődés követte az akciót. A legnagyobb médiumok is foglalkoztak a témával, így a felnőttek - és természetesen a híreket olvasó fiatalok is - értesülhettek a cyberbullying körüli információkról, valamint a programban résztvevő hírességek révén további százezrekhez tudtunk célzottan szólni. Az influencerek, youtuberek, zenészek, színészek, televíziós műsorvezetők mind más és más közönséghez jutnak el, különböző érdeklődésű emberek a követőik. Nagyon sokan közülük a tizenévesek közül kerülnek ki, a veszélyeztetett korosztály tagjai egy számukra hiteles, kedvelt sztártól hallották azt, hogy nincsenek egyedül a problémáikkal és elérhető a segítség. Mindezt természetesen a közösségi médiában tudtuk elmondani nekik, ott, ahol a legtöbb bántalmazás történik” - nyilatkozta Kordos Szabolcs, az UNICEF Magyarország kommunikációs tanácsadója a Médiapiacnak.

A szakember szerint a felmérések azt mutatják, hogy a COVID hatására az utóbbi hónapokban 50%-al is több időt töltöttek online, mint a járványt megelőző időszakban.

"Az, hogy a fiatalok a neten legyenek „elvárássá” vált: ott zajlott az oktatás, ott tudták tartani a kapcsolatot a barátaikkal. A megnövekedett online óraszám egyértelműen növelte a bántalmazás esélyét is, így az időpont választása egyáltalán nem véletlen. Akárhogy is alakul a járványhelyzet, a cyberbullying jelensége végigkíséri a következő éveinket, a megelőzés pedig mindennél fontosabb" – tette hozzá Kordos, aki a felnőttek felelősségére is rámutatott, miszerint őket is edukálni kell arra, hogy ne vegyék félvállról a jelenséget, kommunikáljanak nyíltan a gyerekekkel a témáról, a fiatalokat pedig arra kell megtanítani, hogy mi számít bántalmazásnak, miért nem menő másokat zaklatni.

Ugyanakkor, az intenzívebb netes jelenlét elindíthat a tudatosabb internethasználat felé, bár a szakember szerint bőven van még tennivaló.

- fogalmazott a kommunikációs szakember, akit a kampányba bekapcsolódó sztárok - például Szinetár Dóra - jelenlétének hatásáról is kérdeztünk.

"Szinetár Dóra az UNICEF Magyarország nagykövete, aki ebben a programban egy szülőknek szánt edukációs videóval segítette a közös ügyet, amely nagyon nagy nézettséget ért el a közösségi médiában és a hagyományos médiában is" - magyarázta Kordos Szabolcs kommunikációs tanácsadó, aki elmondta, hogy az UNICEF számára kiemelten fontos ez a téma, hiszen a cyberbullying az egyik legkomolyabb veszély, amely a gyerekeket a 21. században fenyegeti, ezért mindenképpen tovább foglalkoznak a jelenséggel.

Számok:

• A megkérdezettek 67%-a nyilatkozott úgy, hogy az iskolai (offline) bántalmazás a rosszabb,

• 33%-uk ellenben a netes verziót tartja a veszélyesebbnek.

• A válaszadók többségét, 60%-át csúfolták már a neten.

• 53% szerint a Facebookon történik a több cyberbullying,

• 43% szerint az Instagramon.

• 55% az online zaklatás aránya a lányoknál

• 27% a fiúknál

• 75% gondolja úgy, hogy a lejárató kommentek esetében fel kell szólítani a bántalmazót, hogy hagyja abba a tevékenységét,

• 25 % azonban nem látja értelmét annak, hogy bármit is tegyen ilyen esetben.

• A korábbi felmérések rendre azt mutatták, hogy a gyerekek szégyellik a támadásokat. Ezúttal a részvevők 34%-a nyilatkozott úgy, hogy nem értesítene felnőttet a bántalmazásról.

Online bántalmazással kapcsolatos kérdés vagy probléma esetén kérjük hívja a Kék Vonal éjjel-nappal elérhető ingyenes számát, a 116-111-et, keresse fel a www.kek-vonal.hu oldalt, vagy írjon az onlinezaklatas@unicef.hu e-mail címre.