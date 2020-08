Digitális tudatosságról szóló videósorozattal készül az iskolakezdésre a Telenor Hipersuli

Az elmúlt hónapokban sok családban megtapasztalhatták, hogy milyen fontos a megfelelő internet-elérés és az okoseszköz a gyermek otthoni, digitális tanulásában. A Telenor HiperSuli ajánlatában egy kifejezetten digitális oktatáshoz ajánlott, Samsung Galaxy Tab A 10.1 tablet, valamint otthoni mobilnetes Hipernet Home+ előfizetés szerepel, amely a hordozható nettel nem csak otthon segítheti a tanulást, de akár a nagyinál is.

A szolgáltató az otthoni tanuláshoz szükséges infrastruktúrán túl a családok digitális tudatosságát is igyekszik fejleszteni. A HiperSuli ajánlatban a Hipernet Home+ tarifacsomagban lévő adatkeret mellé 31 naponta 1 GB extra belföldi Hipernetet aktiválható, 2 éves hűségvállalás esetén, összesen 12-szer, és szabadon felhasználható az aktiválást követő 30 napig, akár tanulásra, akár a www.telenor.hu/hipersuli-ajanlat oldalon elérhető TudatosNet videók megtekintésére. Így az ügyfelek nemcsak a tanuláshoz rendelkezésre álló adatkeretet, hanem a család digitális tudatosságát, biztonságát is növelhetik.

Támpont a digitális világról való beszélgetéshez

Az Ipsos KidComm kutatása szerint tíz magyar családból kilencnek van PC-je, vagy laptopja, a családok fele tablettel is rendelkezik, azonban a szülők 22 százaléka egyáltalán nem foglalkozik a veszélyekkel, a biztonságos internetezés témájával. A kényszerűségből elrendelt digitális oktatás miatt jelentősen nőtt a gyerekek neten töltött ideje, azonban pozitívum, hogy előtérbe került az online biztonság kérdése is. A Telenor régóta elkötelezett a gyerekek online védelme iránt, digitális oktatási programjában, a HiperSuliban hangsúlyos szerepet kap az internet és a technológia használatának tudatossá tétele, amihez iskolai foglalkozások mellett TudatosNet néven több, bárki számára elérhető tananyag, kvíz nyújt segítséget.

„A gyerekek életének részesei a kütyük, alkalmazások és az online kapcsolatok, ezek szerepe a vírushelyzet miatt még fontosabbá vált. A gyerekek tudatos nethasználatához elengedhetetlen, hogy a témáról ne csak az iskolában, hanem otthon is szó essen. Tapasztalatunk szerint sok szülőnek van szüksége segítségre, hogy megóvja gyermeke biztonságát a digitális térben is. Ehhez pedig fontos, hogy a családokban beszéljenek az online világról, annak veszélyeiről is. Az új videósorozat is ezt a célt szolgálja és támpontot is ad a szülőknek a téma felvetéséhez” – mondta Koren Balázs, a program szakmai vezetője.

„A videók közül néhány inkább a szülőket, mások inkább a gyerekeket szólítják meg, a legjobb azonban az, ha közösen nézik meg a filmeket és beszélgetnek a látottakról. Szeretnénk, ha a netes biztonságról szóló tartalmaink a lehető legszélesebb réteghez jutnának el, hiszen az online veszélyek mindenkit fenyegetnek” – tette hozzá Koren Balázs.

„A digitális eszközök használatában a tiltás hosszú távon nem megoldás. Fontos, hogy a szülő ne ellenfele, hanem szövetségese, partnere legyen a gyereknek a digitális térben. Fedezzék fel együtt ezt a világot, tanuljanak róla együtt, egymástól. Ahhoz, hogy a szülő értse, mi történik a digitális térben és segíteni tudjon, neki is művelődnie kell, és folyamatosan kommunikálni a gyerekével az élményeiről, a digitális világban rejtőző lehetőségekről és veszélyekről. Ha a szülő úgy érzi, hogy egyedül nem boldogul, információra vagy segítségre lenne szüksége, jusson eszébe, hogy a kérdéseivel, dilemmáival nincs egyedül, és online is találhat segítséget, például a TudatosNet videók, vagy a Youtube-csatornámon lévő videók révén” – mondta el Tóth Dániel pszichológus, a Pszichológus Pasi Youtube-csatorna alkotója, a digitális világ szakértője.

A koronavírus miatti iskolabezárások óta a HiperSuli számos módon támogatta a pedagógusokat, hogy minél könnyebben vegyék az akadályokat. A digitális oktatási módszerekről tavasz óta összegyűlt tapasztalatokat összegző, és a szünidő kapcsán a szakmabelieknek és a szülőknek is tanácsokat adó TudásPakk mellett nemrégiben digitális tananyaggyűjtemény jött létre egy pályázatnak köszönhetően.

További információ: www.telenor.hu/hipersuli-ajanlat