Díjat kapott a Huawei

A Top Employerként elismert vállalatok arra törekszenek, hogy a lehető legjobb munkakörnyezetet biztosítsák munkavállalóik számára haladó, az embereket előtérbe helyező HR-folyamataikon keresztül. A regionális díj még nagyobb elismerést jelent az olyan vállalatok számára, akik folyamatosan fejlesztik a munkavállalók körülményeit szervezetükön belül.

Wells Li, a Huawei Nyugat-Európai régiójának HR-ért felelős alelnöke elmondta: „Az egyedi értékeket keressük az emberekben, később pedig különböző módokon dolgozunk velük. Munkavállalóinkat olyan pozíciókba helyezzük, ami képességeiknek és tapasztalatuknak megfelelő, így tudják a lehető legtöbbet kihozni magukból.”

A Top Employer Institute vezérigazgatója, David Plink elmondta: „Számunkra is megtiszteltető pillanat a regionális munkáltatói díjazottak kiválasztása. Az elismerés a HR-tevékenységek regionális szintű, következetes alkalmazása iránti elkötelezettséget is tanúsítja. Ezúton is gratulálunk!”

A Top Employers Institute globális tanúsítási programja több mint 1500 Top Employer munkáltatót tanúsított öt kontinens 118 országában, illetve régiójában. Az intézet felmérése során használt, száz kérdésből álló kérdőív hatszáz gyakorlatot ölel fel a következő tíz témában: Tehetségstratégia, Munkaerő-tervezés, Tehetségszerzés, Onboarding-tevékenységek, Tanulás és fejlesztés, Teljesítménygazdálkodás, Vezetői fejlesztés, Karrier- és utódlási menedzsment, Kompenzáció és előnyök, valamint Kultúra.