Díjeső a Senior Gamer Klubnak

„Az online játékokkal és közösségépítéssel építsünk hidat a millenials és a nagyszülő korú generáció között” – erről szólt az Uniomedia megoldása. A Senior Gamer Klub eredményeit ezzel a világ legrangosabb pr-versenyén ismerték el, miután korábban a legjelentősebb európai megmérettetés, a European Excellence Awards díját is elhozta, előtte pedig a hazai Arany Pengén nyert aranyat a márka-küldetésre alapozó megoldás.

„Vállalásunk, hogy a digitalizáció segítségével mindenkit előrébb léptetünk. Közben hidat építünk a generációk között, inspiratív közösséget teremtünk, pozitív érzelmekkel gazdagítjuk a mindennapokat. A digitális tünemények, amelyeket közösen hozunk létre, valódi értéket teremtenek, nagyon örülünk, hogy mindezt nemcsak Magyarországon, de a nemzetközi mezőnyben is elismerik. A Senior Gamer Klub ilyen példaértékű aktivitás volt” - mondta a SABRE Awards kapcsán Szabó Béla, a Magyar Telekom márkakommunikációs igazgatója.

„A Telekom küldetése, hogy mindenkit bekapcsoljon a digitalizációba, nem is lehet kérdés, hogy az időseket is. Ennek a megoldására szállítottunk egy valódi igényeken alapuló megoldást, amely a közösségépítés és az online játékok által segít az idősebb generációt bevonni a digitális világba. Az általunk tervezett és lebonyolított Senior Gamer Klub számos díja mellett az igazán fontos visszaigazolást a Telekom adja: nagyobb ambíciója volt, mint egy átlagos kampány. Küldetést fogalmazott meg, amely a Telekom aktivitásaiban jelenleg és a jövőben is irányt mutat- a kampány folytatásaként az idősebb generációk digitalizációja a fiatalok bevonásával a Telekom idei CSR programjának is az alapja lesz” – mondta a SABRE Awards 2019 kapcsán Balatoni Zsófia, az Uniomedia társalapítója.

A Senior Gamer Klub ötvözte a digitális és a valódi családi, emberi kommunikációt. Egyszerre épít a játékosságra és az érzelmekre, valamint az unoka-nagyszülő generáció hasonlóságaira és különbözőségeire. A Senior Gamer Klub nem a megosztásra, hanem a közös érdeklődésre épít és éppen annyira tolta az idősebb felhasználók elé a digitális világ vívmányait, hogy számukra a fiatalokkal együtt töltött idő még szórakoztató és értékes maradt. Az eredmények az Uniomedia minden várakozását felülmúlták, a Senior Gamer videók összesítve a Telekom FB csatornájának tavaly, Instagram oldalának minden idők legnézettebb tartalmai lettek és a Telekom kezdeményezésének a média is lelkes szószólója lett, világnézettől függetlenül - írják.