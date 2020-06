Döntéshozói helyzetet szimuláló játék nyerte a MOME online játékversenyét

Egy képzeletbeli ország irányítását lehet kipróbálni a Temp in Charge elnevezésű játékban.

A MOME koordinációjában, első alkalommal megrendezett nemzetközi online játékverseny témája a koronavírus-járvány kapcsán kialakult hírdömping és a fake news jelensége volt - emlékeztet az egyetem által az MTI-hez eljuttatott közlemény.

A ComplexityJam kezdeményezője az Európai Unió által finanszírozott INDCOR (Interactive Digital Narratives for Complexity Representations) projekt volt, melynek a MOME 2019 augusztusa óta tagja.

Több magyar diák is részt vett annak a 11 játéknak a fejlesztésében, melyek az online játékverseny keretében születtek. A versenyre 12 országból csaknem 80 versenyző jelentkezett, köztük 14 csapat és 15 egyéniben induló amatőr fejlesztő. A játékok a döntéshozó pozíció felelősségi körével, a kritikus információkezelés, a távolságtartás és a sikeres kooperáció témáival foglalkoztak - számolt be a közlemény.

A pályaművek között található point-and-click alapú kalandjáték, számos newsgames, amelyek a hírek hitelességével és annak ellenőrizhetőségével foglalkoznak játékos és ironikus módon; ugyanakkor született olyan, szöveg alapú interaktív narratíván alapuló játék is, amelyben a felhasználó külső nézőpontból figyelheti a társadalom által gerjesztett hírdömpinget.

A fődíjas Temp in Charge játék egy képzeletbeli országban játszódik, ahol az elnököt kell helyettesíteni egy hétre, olyan kérdésekben döntéseket hozva, mint a világméretű járvány és az országot sújtó gazdasági nehézségek kezelése. A Temp In Charge alkotói Resul Alici, Burak Karakas.

A ComplexityJam különdíját a Trial Day című játék kapta, melynek főszereplőjeként újságíróként kell eligazodni egy szerkesztőségében. A Trial Day készítői Eren Caylak, Sid Chou, Glenn Curtis, Yiting Liu, Dimitra Mavrogonatou, Kirstin McLellan.

A nemzetközi zsűri kiemelte továbbá az amerikai Georgia Institute of Technology hallgatói által fejlesztett Essential Workers, a magyar TUTHKP csapat (Fábián Ágnes, Fehér Viktória, Kovács Ádám, Kovács Rebeka, Papp Miklós Levente, Rózsa Noémi és Szabó-Zichy Eszter) által készített Rabid, valamint Olga Chatzifoti, Christina Chrysanthopoulou által fejlesztett Rawrer című játékot is.

Ezzel egy időben a MOME Innovációs Központ Kreatív Technológia HUB-jának kutatói is bemutatják az első általuk fejlesztett Sombrero című játékot, amely a koronavírus elleni harcot ábrázolja, a pixeljátékok hangulatát megidézve. A kutatócsoport további játékokat is fejleszt, amelyeket 2020 ősz folyamán mutatnak majd be a http://games.mome.hu oldalán - áll a MOME közleményében.