Early Bird kedvezménnyel indul ‘Az Év Honlapja’ pályázat

A koronavírus okozta bezárkózás, az otthoni munkavégzés, és a mobilos böngészés arányának növekedése folyamatos fejlesztésre késztetik a honlapkészítőket és az üzemeltetőket. A weboldalak tartalmával szemben elvárás, hogy szép, igényes, gyors, logikus és átlátható legyen. Fontos, hogy a digitális zajban néhány pillanat alatt képes legyen megragadni és megtartani az érdeklődő figyelmét. Ez folyamatos fejlesztéssel, nagy csokor kreativitással és a design thinking legújabb elemeinek felhasználásával állhat össze egy látványos, praktikus, hasznos és gyors egésszé. Ezért idén a honlapokon kívül a technológiai kampányokat és az újító digitális megoldásokat szeretnénk díjazni.

A vírus hatásai elérték a digitális marketinget is, amire remek visszavágással reagáltak a piac szereplői. A kényszerdöccenők miatt előkerültek a már 10 éve meglévő technológiai eszközök, új szerepet kapott a vállalati honlap és a webes ügyfélkezelés is. Soha nem látott méreteket öltött a KKV-szektor digitalizációjának igénye. Ezzel párhuzamosan csökkent a közösségi média monstrumainak szabályozókkal teli, zárt terének marketing célú felhasználása. A megváltozott helyzetben új szerepet kaptak a honlapok is. A vállalati weboldalakon lehetőségünk van a szegmentált kommunikációra, a kreativitásunk kiteljesítésére, a legújabb digitális technológiai megoldások honlapba illesztésére és a teljesen egyedi megoldások alkalmazására. Új digitális irányokat tudunk kijelölni, és a vállalatunkra jellemző tulajdonságok mind megjelenhetnek a weblapunkon. Éppen ezért az idei pályázaton továbbra is értékelni és díjazni fogjuk a kreatív, alkotó szemléletet. Az idei év újdonsága az érintésmentes marketing, a blockchain, illetve a technológiai megoldások és a kampányok elismerése lesz – mondta Varga István László, a pályázat alapítója.

Az idei helyzetben fontos, hogy a fejlesztések érintésmentes megoldásokkal növeljék a felhasználók biztonságát, ennek érdekében az értékeléskor figyelni fogjuk a nevezők ezzel kapcsolatos kommunikációját és megoldásait. Több elismert, hazai webfejlesztő lépett nemzetközi szintre, ezért magyar fejlesztésű, de angol nyelvű oldalak pályázatait is örömmel fogadjuk.

Csirip, csirip, jó reggelt!

Érdemes minél hamarabb jelentkezni, hiszen a korán ébredők a kedvezmény mellett a közönségszavazatok gyűjtésében is előnyre tehetnek szert.

A pályázatokat 2020. október 14-ig lehet leadni a www.azevhonlapja.hu weboldalon. A közönségszavazás pedig csupán egy kattintás, így a nevezők egyszerűen gyűjthetnek szavazatokat rajongóik, közösségük bevonásával és mozgósításával.

Az ünnepélyes díjátadó 2020. november 26-án lesz, amiről további részleteket írunk a közösségi felületeinken, és természetesen a honlapunkon! :)

’Az Év Honlapja’ Team

info@evhonlapja.hu