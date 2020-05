Egy egész hétig ünnepli a gyermeknapot a Magyar Telekom

A Magyar Telekom a digitális összefogás jegyében olyan alkotókat támogat, akik szórakoztató, értékteremtő és tudásmegosztó tartalmakat osztanak meg online, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A kezdeményezés keretei között a vállalat gyermeknap alkalmából a fiatalok egyik kedvenc teátruma, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház mellé áll, hogy annak tagjait és művészeti munkáját segítse, méghozzá az őszre halasztott Egy kupac kufli című darab négy előadására szóló jegyek megvásárlásával és további 1 millió forint egyszeri támogatással. A cég felajánlása hozzájárul ahhoz, hogy az előadók ebben a helyzetben is tudják folytatni azt, amiben a legjobbak.

A Tavaszi Digitális Gyermekhét tartalmai között helyet kapnak Dániel András különleges hangulatú és népszerű meséi is, hogy tavasszal se maradjunk Kufli-élmények nélkül. A kufli animációs rajzfilmsorozat alkotóinak – köztük magának a szerzőnek – tolmácsolásában hallhatjuk kedvenc kufli meséiket a Magyar Telekom Gyermekek otthoni foglalkozására készített előadói online platformján, ahol már most rengeteg, szórakoztató és tanulságos tartalommal találkozhatunk. Emellett a Kolibri Színház művészei is előadnak egy-egy általuk választott mesét online. Május 25. és 31. között ezen felül gyermeknapi TV-s tartalmakkal, köztük az Egy kupac kufli mozifilmmel, illetve nyereményjátékokkal és izgalmas kuponakciókkal is kedveskedik a Magyar Telekom az egész család számára.