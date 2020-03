Egy hét alatt csaknem 500 étterem jelentkezett a NetPincérhez

Jelentősen megugrott az utóbbi hetekben a NetPincérhez csatlakozó éttermek száma. A vendéglátóhelyekre vonatkozó nyitvatartási korlátozások és a vendégek csökkenő száma miatt az elmúlt egy hétben közel 500 új étterem kereste fel csatlakozási szándékával a vállalatot. Az éttermek négyötöde budapesti vagy Budapest környéki, azonban a vidéki nagyvárosokból érkező megkeresések száma is napról napra nő. A vállalat már a járvány előtt is több mint 2000 partnerrel dolgozott országszerte, valamint futárpartnerei száma is közelített a 2000-hez, melyekhez az elmúlt két hétben további 135 partnert szerződtetett le, és a bővítésen jelenleg is dolgozik. Továbbá számos intézkedést vezetett be a cég annak érdekében is, hogy az éttermek gyorsított folyamattal tudjanak csatlakozni a kiszállításhoz és minden, a helyzethez szükséges támogatást megkapjanak.

A nagyok is a házhoz szállítás mellett döntöttek

A magyarok a járványt megelőző időszakban is gyakran rendeltek ételt, így nehéz pontosan megállapítani, hogy az elmúlt pár intenzív hét növekedéséhez mennyiben járult hozzá a vírus. A NetPincérhez az elmúlt hetekben többek között olyan éttermek és étteremláncok csatlakoztak, mint a Pad Thai, a Pata Negra, a VakVarjú Étterem, a Kiosk Pest és Buda, a Fagel, a Bamba Marha, a Zing Burger, a Kandalló Pub, a Khan Asian Food & Bar, a SAO vagy Földes Józsi Bisztrója, ezek mellett pedig több száz további új étteremmel fog bővülni az elérhető vendéglátóhelyek száma országszerte.

A gyorsított csatlakozási lehetőségeken túl a cég meglévő partnerei részére felajánlotta az ideiglenes, heti elszámolási lehetőséget is, így kompenzálva a beülős éttermiforgalom-csökkenésből adódó, hirtelen felmerülő likviditási problémákat.

Két hét alatt 135 új futár

A vállalat futárszámbővítéssel is reagál a növekvő rendelésekre, és folyamatosan dolgozik azon, hogy a járvány idején online platformra terelje a felvételi folyamatot, így személyes kapcsolat nélkül, biztonságosabban és a korábbinál is gyorsabban tud szerződni futárpartnereivel. Március első két hetében, országos szinten 135 új futárpartner szerződött a NetPincérrel, akiknek többsége rögtön el is kezdett dolgozni, hiszen akár saját jármű nélkül is munkába lehet állni a kölcsönzési lehetőségeknek köszönhetően. Minden új és már meglévő futárpartner részletes járvánnyal kapcsolatos tájékoztatást és kézfertőtlenítőt kap a cégtől a biztonságos munkavégzéshez.

A futárok megbetegedés esetén a gyógyulásukig, de minimum két hétig nem dolgoznak, ugyanakkor a csoportbesorolásukat - amit eddigi teljesítményük alapján értek el - megtarthatják, így nem veszik kárba az addig elért pozíciójuk és értékelésük. A vállalat egy 2020 Koronavírus Futártámogatási Programot is indít, melynek keretében pénzügyi támogatást nyújt azoknak a futárpartnereknek, akiknél megállapítják a COVID-19 fertőzést és akiket emiatt hivatalosan karanténba helyeznek.

A biztonság az első

A NetPincér számos intézkedést vezetett be a biztonságos házhoz szállításért: minden futárpartnert részletesen tájékoztat a szükséges higiéniai előírásokról, valamint kézfertőtlenítőt is biztosít számukra. Az egyre növekvő érintkezésmentes rendeléseknek köszönhetően pedig a futárok sok esetben már nem is találkoznak a felhasználókkal. A NetPincérezők ugyanis egy checkbox kipipálásával vagy kommentmezőben jelezhetik, ha az ajtó elé vagy a kapuhoz kérnék megrendelésüket. Amennyiben online, SZÉP- vagy bankkártyával fizetnek, egyáltalán nem kell fizikai kapcsolatba kerülniük a futárpartnerekkel. A vállalat tapasztalatai szerint a NetPincérGO-rendelések 35%-ánál már jelenleg is az érintkezésmentes kiszállítás a jellemző, ez a tendencia pedig várhatóan a következő időszakban is növekedni fog.

A NetPincér több országos partner esetében is ingyenes kiszállításra állt át, valamint - akár 30%-os- kedvezményeket is bevezetett egy-egy népszerű termékre vagy menüre, hogy még elérhetőbbé tegye az online ételrendelést. A NetPincéren keresztül jelenleg 2000-nél is több étteremből és országosan több mint 800 településről lehet ételt rendelni, melyek közül 23-ban már a vállalat saját futárszolgáltatása is üzemel. Amellett, hogy a cég szakmai és sok esetben pénzbeli támogatást is nyújt meglévő partnereinek, a NetPincérnél most azon is dolgozik, hogy segítséget nyújtson egy rendszeresen frissített tájékoztató oldal létrehozásával, mely iránymutatást ad az iparág szereplőinek, ezzel támogatva az összes többi futárt, éttermet és versenytársaikat is a kialakult helyzetben. A most még kidolgozás alatt álló tájékoztató oldal az alábbi linken érhető el: https://www.netpincer.hu/koronavirus