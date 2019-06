Egyedi reklámzenékre buknak a nézők

Köztudott, hogy a nagyobb költségvetésű filmekhez külön zenét szereznek, híres és elismert előadókat kérnek fel a betétdalok elkészítésére, amely pillanatok alatt terjed el a rádiókban, a közösségi médiában. Mi a helyzet azonban a reklámok egyre fülbemászóbb és választékosabb zenéivel? - teszi fel a kérdést a Brand Tester élménypark a sajtóközleményében.

Több nemzetközi és itthoni példa is azt igazolja, hogy a reklámszpotokhoz felhasznált egyedi zenék a márka és a zenész szempontjából is jó eredményt hoznak. Sőt, egészen meglepő népszerűségre is szert tehet az eleinte csak egy rövid reklámszpotnak induló dal. Ez történt a Rossmann Magyarország esetében is, amikor a reklám alatt felcsendülő néhány másodperces szám közönségkedvenccé vált.

Az emberek tetszését olyannyira elnyerte a zeneszám, hogy elkezdtek kutatni a teljes verzió után, azonban azt nem találták meg, hiszen a reklámkészítésben bevett szokás szerint külön erre a célra szerezték a rövid zeneművet.

„Ez már a második olyan eset, amikor egy kampányban felhasznált dal olyan nagy sikert arat, a rajongóktól annyi megkeresés érkezik felénk, hogy úgy döntünk, kérésükre külön megíratjuk az egész számot is. Nagyon örülünk és büszkék vagyunk arra, hogy sikerül olyan hozzáadott értéket teremtenünk a közönségünknek, amely arra sarkallja őket, hogy aktívan részt vegyenek a márka életében. Ez is azt bizonyítja, hogy a márkák egyre kiemeltebb szerepet töltenek be a mindennapokban és az olyan események, mint a Brand Tester élménypark, fontos találkozási pontot jelentenek” – magyarázza Varga Anita Ágnes, a Rossmann Magyarország marketing vezetője.

A szóban forgó „Really Wanna See” című dal Carmen Estevez nevéhez fűződik és másfél hónap alatt meghaladta a 4000-es megtekintést a YouTube csatornán, míg a két évvel ezelőtti „Gare à ton coeur” több mint 92 000-es megtekintést produkált.

A jelenség maga jól mutatja, hogy milyen lehetőségek rejlenek a reklámokban, és rávilágítanak arra, hogy mekkora igény van a márkákkal való minőségi találkozásra.

„Ez az igény adta számunkra az inspirációt a Brand Tester márkatesztelő élménypark megálmodásánál is. Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a vásárlók örömmel lépnek interakcióba a márkákkal különböző játékos és szórakoztató módokon. A zene is nagyon hasonló alapelven működik, hiszen egy érzelmi kapcsolódást alakít ki a márka és a vásárló között.” – foglalja össze Czagány Alexandra, a Brand Tester márkatesztelő park főszervezője.

Ez talán olyan más trendeknek is utat nyit, amelyek még magasabb szintre emelik a reklám koncepciókat a szórakoztató és művészi szempontok fényében, és új területeket hódítanak meg a márkaépítés tekintetében.