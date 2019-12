Egyenletes reklámdömping az ünnepek előtt

Magyarország fogta az amerikai Black Friday “ünnepet”, és saját képére formálta: míg eredetileg egy egynapos, óriási akciózásról szólt a jelenség, itthon egy heteken át tartó, elképesztő reklámzajjal járó vásárlási lázzá vált. Idén hivatalosan november 29-re esett a Black Friday napja, de nagyon sok webáruház tartotta előbb vagy éppen hosszabb időszakon keresztül az akciózást.

November 1. és 30. között a Trade iparág hirdetéseivel átlagosan 295 alkalommal találkozhatott egy 18-59 éves internetező PC-n, míg ugyanez a célcsoport átlagosan 40-szer a telekommunikációs márkák üzeneteivel, akik közül volt, aki egyenesen a teljes novembert a vásárlási láznak szentelte. A média konverziós arányok - azaz hogy az összes elért impression szám mekkora hányadát sikerült szó szerint látható kontaktussá konvertálni - hasonlóan alakultak, 53,71%-os, illetve 59,38%-os aránnyal.

Heti bontásban vizsgálva kiemelkedett november negyedik hete, több mint 10 millióval nőtt meg az Estimated Viewable Impressions szám azon a héten.

Közelebbről vizsgálva az egyes napokat, látható, hogy a két szektor hasonlóan gondolkodott a kampányok során, november 4-én (hétfő) erősítettek be a különböző brandek és rendre visszavettek az intenzitásból az egyes hétvégéken.

Kitűnik, hogy a Facebook mennyire dominánsan ráver Real users mutatóban a mezőnyre a vizsgált időszakban 18-59 korcsoportban, másrészt, hogy a YouTube trendvonala igen eltérően viselkedik a Facebookétól: a YouTube-on tulajdonképpen két erősebb nap volt a vizsgált időszakban, november 14-15 (csütörtök és pénteki napok), viszont kiegyenlítettebb reklám volumen jellemezte a hétköznapokat és hétvégéket is.

Bár a Facebook domináns, mindazonáltal sokat árnyalnak a képen a Viewability rate számok: míg a Facebook csak 57,79%-ot produkált, addig a YouTube 80,89%-ot! A Facebook-on átlagosan 176 alkalommal, YouTube-on viszont csupán átlagosan 26 alkalommal találkozhattak volna a userek a két szektor hirdetéseivel, ha minden impression képernyőn lett volna.

Ha kiragadjuk a videós hirdetési volument és ezt vetjük össze e két csatornán, akkor is számottevő fölényt érzékelhetünk a Facebook javára, amely 1152 GRP-t szállított adott időszaban, még a YouTube 459-et a 18-59-es célcsoporton.

A top 10-es listán szereplő márka tulajdonosok összesített Viewable Impressions száma közel 57%-át teszi ki a teljes Trade és Telecommunications iparági elérésnek novemberben. A Small business gyűjtő szegmensé a legnagyobb szelet a látható reklámok versenyében, ami egyben szélesre tárja a termékválasztékot az online érdeklődők előtt. Maga a tény, hogy ennyire fölényesen veri a mezőnyt a szegmens, meglepő, hiszen a Black Friday végtére is a nagy márkák készletkisöpréséről szól. A top 10-be felkerült a három nagy telkó hirdető, a Telekom, a Vodafone és a Telenor is, mellettük két szuper-, hipermarket és hard-diszkont, azaz a Lidl és a Tesco is helyet kapott a listán. Érdekesség, hogy a Telekom hangsúlyosan a „Cyber November” jegyében kampányolt Black Friday helyett.

Az e-kereskedelmi márkák közül a Dante International Kft. (eMag, Vatera, Árukereső) illetve a Xentury Kft. (Gruppi.hu) gyengébben teljesített a három telkó cégnél média konverzió terén; előbbi 52,86%-os viewability rate-et ért el, míg az utóbbi (Gruppi.hu) csupán 36,71%-ot, ugyanakkor az egyik legmagasabb gyakorisággal, átlagosan 27 alkalommal találkozhattak a hirdetéseivel az internetezők.