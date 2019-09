Egyre tudatosabban táplálkoznak a gyerekek

A gyerekek ma már a közösségi médiából és az influencerektől is tájékozódnak a táplálkozásról, de a résztvevők több mint háromnegyedénél még mindig a szülők véleménye a legfontosabb – derül ki a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) által a Danone Kft. megbízásából készített felmérésből. A kutatás rávilágított arra is, hogy már minden második gyerek tisztában van vele, hogy naponta 0,5 liter tej, vagy ennek megfelelő tejtermék fogyasztása ajánlott. A tej és tejtermékek előnyeit és fontosságát 10-ből 8 kiskamasz ismeri, ennek ellenére mégis mindössze 13%-uk fogyaszt naponta joghurtot.

Az immár harmadik éve elvégzett kutatás a „Danone Focikupa a Gyermekekért” torna 10-12 éves résztvevői körében, több mint 800 fő megkérdezésével készült, melyből kiderült, hogy a tanulók a tanárok és az edzők véleményét is nagyon fontosnak tartják, döntéseikben a családjuk mellett, az ő példamutatásuk meghatározó számukra. A megkérdezett gyerekek több mint háromnegyede, 79%-a tudta, hogy miért lényeges tejet és tejtermékeket fogyasztani, sőt többségüknek az is egyértelmű, hogy az ezekben a termékekben található kalcium erősíti a csontokat és a fogakat. A gyerekek 63%-a pedig azzal is tisztában volt, hogy a kalcium felszívódását a D-vitamin segíti, habár válaszaikból látszik, hogy ismerik mennyi az ideális mennyiség, amit a tejből és a tejtermékekből fogyasztaniuk kellene, mégis, a megkérdezettek több mint fele, 52%-a, hetente csupán egyetlen joghurtot eszik, abból is elsősorban a gyümölcs ízesítésűt.

„Az eredmények láttán tisztán kirajzolódik, hogy a gyermekkori edukáció rendkívül jelentős, bizonyítja ezt az is, hogy évről-évre javul az egészséges táplálkozással kapcsolatos kérdésekre adott helyes válaszok száma” – mondta Kubányi Jolán, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke. „Ebben az életkorban nagyon fontos, hogy a megfelelő táplálkozási szokások kialakuljanak, például a megfelelő csúcscsont-tömeg kialakulása szempontjából, ugyanakkor a magyar gyermekek kalcium bevitele még mindig csak a fele a szükségesnek” – fűzte hozzá a szakember.

A 10-12 éves korosztály táplálkozási szokásainál a korábbi évekhez képest javulás látható. A válaszadó gyerekek 96%-a minden nap ebédel, 91%-uk pedig rendszeresen vacsorázik. A megkérdezettek válaszaiból azonban az is kiderült, hogy az uzsonnát hagyják ki a legtöbben. A fiatalok 98%-a, 96%-a és 95%-a jelölte be a gyümölcsöt, zöldséget és a vizet, mint nélkülözhetetlen táplálékot. Arra a kérdésre, hogy miből kellene kevesebbet fogyasztaniuk az édességet, a sós rágcsálnivalókat és különböző pékárukat válaszolták.

„Az egészséges életmód kialakításának alapja a kiegyensúlyozott táplálkozás és a rendszeres mozgás. A Danone felelős vállalatként igyekszik kivenni részét az ismeretterjesztésből, hogy már a kiskamaszok is tisztában legyenek egészségük fontosságával, így segítve őket abban, hogy később maguk is egészséges felnőtté váljanak” – mondta Gyergyói-Szabó Anita, a Danone Magyarország Kft. külső kommunikációs menedzsere. „A tej és tejtermékekben lévő kalcium előnyeit a gyermekek 89%-a ismeri. A tudatos táplálkozással pedig nem csupán a saját egészségüket, de a környezetet is óvják, védik. A Danone számára fontos, hogy már a gyermekek is nap mint nap tegyenek saját maguk és bolygónk védelméért. Az egészséges életvitelhez elengedhetetlen a kiegyensúlyozott táplálkozás, és ehhez az egészséges környezet is szükséges, ezt fogalmaztuk meg vállalatunk „Egy életünk van és egy bolygónk” küldetésében is” - tette hozzá.

Az iskolai büfék kínálata is nagyban hozzájárul az étkezés minőségéhez, hiszen a diákok előszeretettel vásárolnak a szünetekben maguknak élelmiszert. A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a büfékben a gyerekek közel háromnegyede vásárol rendszeresen szendvicset, 47%-a pedig ásványvizet. A büfében vásárolt élelmiszerek esetében a gyerekek 50%-a az ételek ízét, 52%-uk pedig azt tartotta fontosnak, hogy az étel minél egészségesebb legyen.