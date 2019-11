Együttműködést kötött a Sixt és a Wizz Air

A Sixt széleskörű együttműködésbe kezd a Wizz Airrel, így Európa egyik leggyorsabban fejlődő, Közép- és Kelet-Európában vezető fapados légitársaságának kiemelkedő partnerévé válik. A nemzetközi hálózat magyarországi tagjaként a Sixt-et Magyarországon a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis Csoport tagja, a Wallis Autókölcsönző képviseli. A cég kezdetben elsősorban a Magyarországra beutazó üzletemberek bérautó igényeit szolgálta ki, de mára jelentős részét a turizmus biztosítja. Az autókölcsönzői tevékenység az autóipari szolgáltatások közé tartozik, amely a legnagyobb eredménytermelő képességgel rendelkezik az AutoWallis három üzletága közül. Más szolgáltatásokhoz hasonlóan ez a terület is erős növekedést mutatott az év első három negyedévében: a gépjárműkölcsönzés kapcsán kalkulált átlagos flottaméret 9 százalékkal, 592 darabra bővült. A bérleti események száma ugyan 2,2 százalékkal 19.177-re csökkent, de eközben a bérleti napok száma az átlagos bérleti esemény hosszának növekedésével párhuzamosan 12,4 százalékkal, 108.619-re emelkedett.

A Wizz Air és a Sixt mostani megállapodásának köszönhetően az utazni vágyók most már nem csak Európa legzöldebb flottájával repülve érhetik el célállomásukat, hanem érkezés után hazánkban is egyből beülhetnek egy Sixtes bérautóba – így földön és levegőben egyaránt a legjobb árak várják őket. Mostantól minden foglalás alkalmával, legyen szó a Wizz Air weboldaláról vagy a mobil applikációról, a leendő utasok egyből megtekinthetik a célállomáson elérhető Sixt bérautókat, és le is foglalhatják a számukra legszimpatikusabbat, ami már előkészítve várja őket. A Sixt minden árkategóriában egyéni ajánlatot kínál az utasoknak, legyen szó gyors városnézésről egy mozgékony kis autóban, naplementéről egy kabrióban vagy éppen családi nyaralásról egy tágas SUV-ban. A Sixt azonban nem csak számos gyártó új és kényelmesen felszerelt autóinak széles választékát kínálja, hanem első osztályú, díjmentes ügyfélszolgálatot is. A Sixt és a Wizz Air együttműködése világszerte érvényes a légitársaság szinte összes célállomásán, összesen 44 országban. Ráadásul a Sixt partner lett a Wizz Air Flight Credit programjában is, így az ügyfelek minden Sixtes autóbérlés után az ár 5 százalékát visszakapják: az összeg Wizz Aires számlájukra kerül, és Wizz Air repülőjegyvásárlásakor vagy egyéb szolgáltatások igénybevételekor használható fel.

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója: „A Wizz Airnél elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy magas színvonalú mobilitási szolgáltatásokon alapuló, kiváló ár-értékű ajánlatokat kínáljunk utasainknak a jegyvásárlás pillanatától az utazásuk legvégéig. Ez az egyedülálló együttműködés a Sixttel lehetőséget teremt utasaink számára, hogy könnyedén béreljenek kiváló minőségi járműveket a Wizz Air kiterjesztett hálózatán belül. Bízunk benne, hogy az utasok örömüket lelik majd az egyszerű foglalási folyamatban és partnerünk fantasztikus autóiban, melyekkel még több kalandban lehet majd részük.”

Regine Sixt, a Sixt nemzetközi marketing vezérigazgató-helyettese: „Nagy örömömre szolgál, hogy a Wizz Airrel dolgozhatunk együtt. Mindkét vállalat nagy sikerű és népszerű mobilitási márkát épített fel, melyek vonzó feltételeket kínálnak ügyfeleik számára. Ezentúl a Wizz Air utasai élvezhetik a Sixt következetes ügyfél-orientáltságát, innovatív szolgáltatásait, és végül, de nem legutolsó sorban: álomautóit. Meg vagyunk győződve arról, hogy egy nagyon különleges utazási élményhez járulunk hozzá.”