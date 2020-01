Életének 79. évében 2020. január 17-én elhunyt Takács Ildikó, a magyarországi és nemzetközi marketingkommunikáció szakma egyik legelismertebb szakembere. A Reklám Világszövetség (IAA) Magyar Tagozata Takács Ildikót saját halottjának tekinti.

Takács Ildikó 1964-ben a londoni Public Relations Akadémián, 1974-ben az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, 1982-ben a Külkereskedelmi Főiskolán szerzett diplomát. Nevéhez köthető az Effie Reklámhatékonysági verseny magyarországi elindítása, zsűrielnök volt az első három Golden Drumon is.

- mondta Takács Ildikó a Médiapiac 2019/4. számában megjelent interjúban.

A Cooptourist Utazási Iroda reklám- és hirdetési osztályvezetője volt 1970-től 1976-ig, ezt követően 1986-ig a Skála-Coop marketingigazgatója, később a Skála Reklám Stúdió ügyvezető igazgatója 1989-ig. Közreműködésével alakult meg 1989-ben a Young & Rubicam Magyarországon, amelynek 1993-ig volt az ügyvezető igazgatója, 1993-tól a DMT Holding Ltd. Austria-Budapest elnöke, a CEIC Holdings Toronto Ltd. alelnöke. A rendszerváltást követően, 1990-ben Antall József miniszterelnök személyes felkérésére kommunikációs tanácsadójaként is tevékenykedett.

A Gránit Pólus elnöki kommunikációs tanácsadójaként (1995-1997), majd 1998-tól a Trigránit kommunikációs igazgatójaként szerepe volt a Demján-projektek, így az első magyar pláza, az 1996-ban épült Pólus Center, a Westend City Center, illetve a Nemzeti Színház és a Művészetek Palotája kommunikációjában. Demján Sándor nagyvállalkozó haláláig 2006 és 2018 között személyes kommunikációs és társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos ügyeinek tanácsadója volt.

Nevéhez fűződik Demján Sándorral közösen a Prima Primissima Díj brandjének és rendszerének kialakítása, valamint megvalósítása. 2003 - 2012 között a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumi tagja, 2 évig a Hungária Televízió Kuratórium elnökségi tagja (2008-2010), valamint a Fulbright Alapítvány Kuratórium elnökségi tagja (2009-2011), hat évig a Kanadai Kereskedelmi Kamara alelnöke, majd 2002-től 2008-ig elnöke volt.

Számos felsőoktatási intézmény: a Budapest Közgazdaságtudományi Egyetem, a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Budapesti Metropolitan Egyetem oktatója volt. 1996-tól az egykori Szolnoki Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola címzetes docense, 1999-től címzetes főiskolai tanára.

