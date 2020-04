Elindult Magyarország első virtuális tőkebefektetési piactere

A koronavírus-járvány megfékezése súlyos gazdasági következményekkel jár szerte a világban, sokan azonban már a válságból való kilábalás lehetőségeit keresik. A krízisből kivezető megoldásokat támogatja egy most indult, hiánypótló magyar program, Magyarország Első Virtuális Tőkebefektetési Showroomja is. Az EMVITIS célja, hogy legígéretesebb magyar startupokat összekösse azokkal a magyar befektetőkkel, akik a recesszió miatt most új, hosszú távon is ígéretes célt keresnek a pénzüknek.

A Singulab Egészségügyi Tőkebefektetési Inkubátorház és a Virtuális Egészségközpont Program együttműködésében készült digitális felületen elsősorban a koronavírus-helyzet megoldását és az ország válságból való újjáépítését, illetve versenyképes fejlődését támogató, innovatív startupok, programok, projektek és cégek mutatkozhatnak be.

„A koronavírus miatti gazdasági és kommunikációs vákuumban nagy szükség van egy olyan felületre, ahol személyes találkozás nélkül, egy tapasztalt inkubátorház támogatásával tudják megmutatni magukat a tőkét, forrást és befektetőt kereső startupok” – hangsúlyozta Molnár Ferenc. Az EMVITIS vezetője hozzátette, hogy kifejezetten olyan projekteket várnak, amelyek a smart city koncepciót, a fenntartható fejlődést, illetve az egészségügyi szektort érintő okos alkalmazásokon dolgoznak. „Ezek azok, amelyek a mostani rendkívüli helyzetben a fennmaradást, később pedig a kilábalást támogatják” – mondta a szakember.

Az EMVITIS szakértői csapata, amelyet több tízmilliárd forintos tőkekihelyezési tapasztalattal bíró magyar tőkebefektetési szakértők, startupperek, informatikusok és mentorok alkotják, nemcsak a tőkéhez jutásban, hanem a megfelelő kapcsolatrendszer, valamint a projektek szakmai hátterének kialakításában is segíti a magyar startupokat - írják.