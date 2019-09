Elindult a 2019-es Az Év Honlapja pályázat!

A Magyar Marketing Szövetség által szervezett verseny szakmai zsűrije idén is a digitális marketing legújabb és legkreatívabb megoldásait keresi.

Az új vizuális és technológiai trendek ismerete, illetve a célközönség legfrissebb elvárásainak megfelelően kialakított felhasználói felület nélkülözhetetlenné vált egy sikeres weboldal kialakításához az elmúlt évek alatt. Ez azonban önmagában még mindig nem elég egy jól működő, a vállalati stratégiát segítő digitális marketing tervhez - írják.

„Az MMSZ elnökeként egyben a Marketing Summit projektigazgatójaként rendkívül fontosnak tartom, hogy a két fő célkitűzésünk, az edukáció és a minősítés égisze alatt jó példákat mutassuk a szakmai közönség számára. Egy cég weboldala az első számú marketingkommunikációs eszköz. Ez természetesen fordítva is igaz, a díjazott pályázók ezúttal nem csak egymásnak mutathatják be sikeres weboldalaikat, hanem a marketingszakma döntéshozóinak is!" – nyilatkozta Hinora Ferenc.

A pályázók a nevezéseket 2019. október 15-ig tudják leadni a www.azevhonlapja.hu weboldalon.