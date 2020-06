Elindult az idei Marketing Summit Hungary jegyértékesítése

Négy programalkotó eseményen, nyolc különböző iparág közel 40 marketing és kommunikációs szakembere segítségével gyűltek össze az aktuális marketingkihívások, amelyekre adott válaszok segítik a szakembereket, hogy felkészülhessenek a következő időszak szakmai és üzleti feladataira. Ismét társeseménnyel együtt jelentkezik a Marketing Summit Hungary: 2020-ban ez a Brain Bar jövőfesztivál lesz.

A Marketing Summit hagyományosan az ősz legnagyobb szakmai nyitórendezvénye. Olyan marketing és üzleti csúcstalálkozó ez, amely támogatja a szakembereket, hogy felkészülhessenek a következő időszak kihívásaira, bármelyik iparágból is érkezzenek. Ezúttal különkiadással – úgynevezett Special Edition-nel - érkezik a Magyar Marketing Szövetség (MMSZ) által 30 éve folyamatosan szervezett tradicionális esemény – mondja Hinora Ferenc, a Szövetség elnöke. Az idei Summit alkalmával a koronavírus hatásait és az újrakezdés kihívásait helyezzük fókuszba; továbbá hisszük, hogy ezekben az időkben a marketing és kommunikációs szakembereknek, ahogyan az üzleti döntéshozóknak is, az emberiség jövőjét, környezetét érintő legfontosabb kérdésekben egyaránt tájékozottnak kell lenniük - ezért idei társrendezvényünk a Brain Bar jövőfesztivál lesz, amelyet a Summit-ot követő napokon, szeptember 18-án és 19-én szerveznek – emeli ki az MMSZ vezetője. A Brain Bar számára kiemelten fontos, hogy korszerű tudást hozzon Magyarországra – mondja Molnár Kristóf, a Brain Bar ügyvezetője. Ahogyan az MMSZ is, mi is arra törekszünk, hogy a hazai szakembereket inspiráljuk, ezzel segítve munkájukat. Úgy véljük, 2020-ban, a járvány után a kreativitás és a lehetőségek feltérképezése minden eddiginél fontosabb, ezért is örülünk annak, hogy éppen most indíthatjuk útjára ezt a reményeink szerint hosszútávú együttműködést – teszi hozzá a Brain Bar ügyvezetője.

Az első alkalommal személyes jelenléttel, majd később online térben tartott, összesen négy programalkotói eseményen, nyolc különböző iparág (FMCG étel, FMCG ital, FMCG szépségápolás, pénzügyi, közlekedés, távközlés, kereskedelem és gyógyszeripar) közel 40 marketing és kommunikációs szakembere vett részt. (A névsort a közlemény végén olvashatják.) Az idei Marketing Summit 5 témakör mentén közelít a szakma aktuális kihívásaihoz, ezek a következők: Business & Marketing, Brandmanagement & Communication, Future-proof marketing & Agility, Digital Hack – deep dive és idén először külön Sportmarketing Summit-ot is szerveznek a rendezők. Ezen kívül hagyományosan a Summit-on adják át a Marketing&Média szaklap, valamint az MMSZ által közösen gondozott, TOP 50 legsikeresebb marketing és kommunikációs vezetőinek járó elismeréseket is. Idén is az Erzsébet téri Akvárium Klub ad helyet a Marketing Summit Hungary-nak, akik pedig az otthonuk kényelméből szeretnék követni az esemény motiváló előadásait és a tartalmas szakmai beszélgetéseket, azok jegyükkel szeptember 17-én még az online streaming minden előnyét is élvezhetik.

Mi, az MMSZ-nél a koronavírus idején is határozottan abban láttuk szakmánk kiemelt szerepét, hogy a marketing az értékesítés támogatásával motorizálja a magyar gazdaságot – mondja Hinora Ferenc elnök. Most úgy látjuk, hogy még hangsúlyosabb szerep hárul a szakmánkra, hiszen a tudatosan végzett marketing megkerülhetetlen tevékenység ma, a gazdaság újraindításának idején. Az idei Marketing Summit pedig éppen az újraindításhoz, az üzlet dinamizálásához szükséges konkrét ismeretekhez és személyes kapcsolódásokhoz ad támogatást – emeli ki a Magyar Marketing Szövetség elsőszámú vezetője.

Az Marketing Summit Hungary fő szervezője az idén 30 éves Magyar Marketing Szövetség, társszervezői a Positive Adamsky reklámügynökségi csoport, valamint a Marketing&Média szaklap. Mindhárom szervező elkötelezett a marketing- és üzleti tevékenységet végzők szakmai támogatásában, valamint a helyes gyakorlatok fejlesztésében és terjesztésében.

A Marketing Summit Hungary idei programalkotási eseményein az alábbi szakemberek vettek részt: