Elindult az ügyészség Facebook-oldala és YouTube-csatornája

Naponta többször is aktuális tartalmakkal jelentkezik hétfőtől az ügyészség - tájékoztatta a Legfőbb Ügyészség az MTI-t. A Facebook-oldalon a legfontosabb, legérdekesebb ügyészségi hírek mellett a szervezet feladatait is közérthető formában mutatják be, a YouTube-csatornán pedig közleményekhez kapcsolódó, illetve más ügyészségi eseményekről készült videókat tesznek közzé.