Előretörnek az adatvezérelt kommunikációs csatornák

A kutatás során a márkatulajdonosi oldal véleményét kérdezték a büdzsék alakulásáról, a különböző marketing eszközök hatékonyságának megítélésről, és a zöldmarketing szerepéről. Az online kérdőívet 60 marketing döntéshozó töltötte ki, akiknek kétarmada a top 100 legnagyobb média büdzsével rendelkező vállalatot képviselte.

Minden évben a kutatás egyik legérdekesebb része, amikor a márkatulajdonosok értékelik az egyes marketing kommunikációs eszközöket hatékonyság szempontjából, azaz abból a szempontból, hogy az elmúlt évben az egyes eszközök milyen mértékben tudták támogatni a marketingcéljaik elérését.

kép

A 26 hirdetési eszközt vizsgáló lista elejét hagyományosan a keresőmarketing eszközök és közösségi média dominálja, de idén megjelentek és jelentősen javítottak helyezésükön a direktmarketing eszközök is. Megjelent a címezetlen küldemény és egyből a 11. helyre ugrott, az online eDM 7 helyet javítva most a 8. helyre került, míg a címzett küldemény is bekerült a top10-be.

A DIMSZ DM Szenzor B2C kutatása is megerősíti ezt fogyasztói oldalról. A legjobban teljesítő csatornákra a magas nyitottság és magas generált vásárlási hajlandóság jellemző. A szórólap, az email és az internet tartozik ebbe a csoportba. A címezetlen küldemények konverziós indexe: 57%-a azoknak akik kaptak ilyen megkeresést vásároltak ennek hatására az elmúlt egy évben. A különböző témákat vizsgálva látható, hogy a szórólap esetében az élelmiszerrel kapcsolatos reklámújságok a legolvasottabbak, emellett az elektronikai, ruházati cikkekről szóló anyagokat is sűrűn átnézik a válaszadók.

„Rendszeres kutatásunk, mely során a döntéshozók első kézből elmondják véleményüket, perspektíváikat, mindig egy gyors látleletet ad egyben a tavalyi év tendenciáiról, és egyben az idei évről is, hiszen az üzleti várakozásokat is felmérjük, illetve azokat a tényezőket is próbáljuk feltárni, melyek a marketingesek számára a legfontosabb kihívásokat jelentik majd az elkövetkező időkben” – mondta Géczi Tamás az InspiraResearch ügyvezető partnere

„A címzett és címezetlen küldemények a javuló konverziós aránynak köszönhetően egyre inkább visszakerülnek a hirdetők látókörébe, amely a terjesztéssel foglalkozó vállalatok és vállalkozások forgalmára is pozitív hatást gyakorol” – tette hozzá Stéger Anett, a DIMSZ elnökségi tagja.