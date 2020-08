Erősít Magyarországon az EIT Climate-KIC

A szervezet egyebek mellett az olyan célokat, és a hozzájuk kötődő fejlesztéseket támogatja és ösztönzi, mint a megújuló és decentralizált energiaellátás, a zöld és fenntartható városok és közlekedés, a mezőgazdaság klímatudatos átalakulása, az ipar károsanyag-kibocsátásának csökkenése, vagy a demokratikus hozzáférés a klímaváltozásról szóló információkhoz.

Gyakorlatilag nincs olyan értelmes „zöld”, a klímaváltozás ellen ható tevékenység vagy terv, fejlesztés, innováció, amihez ne lehetne a EIT Climate-KIC-től akár többféle támogatást is kapni. Ugyanakkor a szervezet jóval több, mint az Unió egyik tematikus forráselosztó központja. Aktív szervező szerepet vállal a környezeti oktatásban, a megfelelő közösségek és alkotói csapatok verbuválásában, számos rendezvényén alkalmat teremt a témában dolgozó, vagy akárcsak érdekelt személyek és vállalkozások kapcsolatteremtéséhez. Tagjai között kormányzati szervek, települési önkormányzatok éppúgy vannak, mint startup vállalkozások, vagy a témában elkötelezett magánszemélyek. Tudásmegosztó közösségéként működik, és a technológiai fejlesztések támogatása mellett a társadalom gondolkodásának átalakításán is folyamatosan dolgozik. A szervezetnek Magyarországon egyebek közt olyan intézmények is tagjai, mint Budapest városa vagy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

Összességben tehát az EIT Climate-KIC az unió egyik legfontosabb „eszköze”, szervezete a 2050-re kitűzött karbonsemlegességi cél elérésében, Magyarországon mégis viszonylag kevesen ismerik. A szervezet többek között ezen is változtatni szeretne azzal, hogy együttműködésre lépett a Gold Communications marketing- és PR-ügynökséggel.