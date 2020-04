Ez lehet a konferenciaszektor jövője?

A több milliárd forintos magyar konferenciaszektor akár hónapokra, de évekre is kispadra kerülhet a vírushelyzet miatt. Még ha a jelenlegi korlátozások valamelyest enyhülnek is, a többszáz és ezer fős rendezvények nagy valószínűséggel az utolsók lesznek a sorban, amit engedélyeznek – már ha egyáltalán lesz kedvük elmenni az érdeklődőknek.

Az elmúlt 10 évben hatalmas ívet húzott e szakma, egyre színesebb és színvonalasabb eseményekkel – már csak ezért sem mindegy, hogy vajon lehet-e alternatívája a személyes összejöveteleknek.

A konferenciázás megreformálása ugyanakkor a következő 10 évben a mostani helyzettől függetlenül is indokolt. Egyre inkább azok a fiatalok kerülnek majd döntéshozó helyzetbe, akik születésüktől fogva akkor fogyasztanak tartalmat, amikor nekik kényelmes, és remekül elboldogulnak személyes találkozók nélkül is.

Ezért is vállalkozott a hazai tréningszakma két jelentős szereplője, a The Underground és a Sawyer Miller Group (partnereik, a Prezi, a Personal Brand Institute és a Barna Design közreműködésével) arra az izgalmas kísérletre, hogy valós alternatívát keressenek az offline konferenciák számára.

Egy hazánkban eddig sosem használt szoftver segítségével 7 napon át tartó, stúdióminőségű konferenciát szerveznek az online térben, amelynek videói később is visszanézhetőek, a résztvevők pedig élőben tudnak beszélgetni az előadókkal.

Az Onlife a következő évek üzleti sikereit megalapozó tudásról szól

A témák a menedzsment és a marketing égető kérdéseit járják körbe. Min múlik, hogy nyereséges lesz-e cégem? Hogyan maradhat egyben válságos időkben is a csapat? Miként változik meg a vezetői szerep? Az Onlife azt a tudást és alapvetéseket ígéri, melyek segítségével e kérdések megnyugtatóan megválaszolhatók, és a stratégia könnyedén felvázolható – akár egy szalvétán is.

A két fő program mellett tematikus termek is lesznek (Back2Human, Prezentáció, Design), a krízisszobákban pedig olyan veterán vezetőket lehet faggatni, mint Mészáros György (3rdGEN Zrt. alapító, az Igazgatóság Elnöke, MVÜK alapító).

Nem B-terv, valós alternatíva lehet

„Az volt a célunk, hogy a rendezvény ne csupán egy B-terv legyen az eddig megszokotthoz képest, hanem a jövőben akár valós alternatívája lehessen az offline konferenciázásnak" – mondja Vavrek Balázs, a szervező The Underground társalapítója. „Sokan azt gondolják, hogy ez nem lehetséges, de gondoljunk vissza a Netflix és társai megjelenésére. Akkoriban azt lehetett hallani, hogy soha nem fog olyan élményt adni, mint a mozi, majd pedig már a COVID-19 előtti időkben is egyre növekedtek bevételeik a mozikkal szemben."

Vavrek szerint a Netflix és a hozzá hasonló tartalomszolgáltatók sikerét részben a moziminőségű tartalom, a csúcstechnológia és az A-listás sztárok adják – másik részben pedig az on-demand tartalomfogyasztás. Ugyanezt ígérik az Onlife-on is. A konferencián olyan nagyágyúk adnak elő, akiket offline rendezvényeken is ritkán látni, mint például Dr. Bőgel György (Professor of Management, CEU Department of Economics and Business), Piry László (ügyvezető, Novochem Zrt.), Majó-Petri Zoltán (a SZTE-GTK egyetemi docense, a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatója), a formátum pedig igazodik a mai tartalomfogyasztási szokásokhoz: a konferencia megy a résztvevőhöz (a videók visszanézhetők).

A várakozásokat jellemzi, hogy már a jegyek értékesítése előtt 3195-en jelezték, hogy szeretnének részt venni (majd 2 nap alatt 435 jegy kelt el).

Nemzetközi színvonalú előadói lista

„Gyakran hallom a magyar kollégáktól, hogy fel szeretnének nőni a nyugathoz. Négy éve minden jelentős londoni marketingkonferencián ott vagyok, az Onlife előadói listája azonban nemcsak felveheti a versenyt azokkal, hanem meg is haladja azt. Arról nem beszélve, hogy itt Londonban sajnos nem történt semmilyen kísérlet a konferenciák valós alternatívájára" - mondja Kádár Tímea, a londoni Francis Cooper ügynökség vezetője, aki maga is előad az Onlife-on.

A szervezőknek több évtizedes tapasztalata van prémium és magasra árazott tréningek, rendezvények szervezésében, amikre az évek során több ezren váltottak jegyet. Az Onlife árát mégis tudatosan alacsonyan tartották.

„Pontosan tudjuk, hogy egy ilyen rendezvény offline a magasabb árkategóriába tartozna, de egyrészt ez egy kísérlet, még mi sem használtuk ezt a formátumot. Másrészt ebben a mostani helyzetben azt szeretnénk, hogy az is hozzáférjen a tudáshoz, aki üzletileg nehéz helyzetbe került. Ha viszont működik, akkor el tudom azt képzelni, hogy a jövőben ez a konferenciázás egyik alternatívája lesz az eddig megszokott formátumok mellett.Ha beválik, akkor természetesen bármelyik konferenciaszervezőnek elérhetővé tesszük a szoftvert" – mondja Ungvári Péter, a The Underground társalapítója.

Az Onlife-on 60-nál is több előadó tart 7+10 napon át 60-70 stúdióminőségű előadást a marketing- és a menedzsment bizonyítottan működő alapvetéseiről.

Nem kell egész nap a gép előtt ülni, valamennyi 50-70 perces videó visszanézhető. A résztvevők előre kiválaszthatják azokat az előadásokat, amelyeket élőben akarnak követni. Közben ugyanúgy bekapcsolódhatnak az üzleti körforgásba, akár egy offline konferencián: hozzászólhatnak, kérdezhetnek, kapcsolatokat építhetnek, együttműködéseket köthetnek.

Az Onlife Üzleti Konferencia időpontja:

menedzsment és marketing: 2020. május 25-31.

tematikus különtermek előadásai: 2020. június 1-10.

A társszervezők (The Underground, Sawyer Miller Group) nevéhez csúcskonferenciák (Content Plage, Keresztény Vállalkozói Konferencia), telt házas vezetői tréningek, marketingképzések, workshopok, meetupok, valamint belső vállalati továbbképzések fűződnek.

További információ: Vavrek Balázs, balazs@theunderground.hu; https://onlifekonferencia.hu/

Az Onlife előadólistája (2020. 4. 28-án):