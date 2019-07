A média és a hírességek társadalmi szerepére hívja fel a figyelmet a világ eddigi legnagyobb LMBT-felmérésében a Viacom.

Az elmúlt évben világszerte tovább nőtt a meleg, leszbikus, biszexuális és transznemű emberek társadalmi elfogadottsága, illetve az azonos neműek házasságának a támogatottsága. Ebben a változásban sokkal kiemeltebb szerepe és felelőssége van a médiának és a hírességeknek, mint a politikusoknak, az egyházaknak vagy más intézményeknek. Erre mutat rá az eddigi legátfogóbb felmérés, melyet az MTV, Comedy Central és Paramount tévécsatornákat is működtető Viacom médiavállalat 65 országban 100 ezer ember megkérdezésével készített el - írják.

A Viacom a RIWI, az ILGA és a SAGE intézetekkel együttműködve elkészítette a szexuális diverzitás megítéléséről valaha végzett legnagyobb méretű kutatást. A melegjogi mozgalmak 50. évfordulója és a Pride hónap alkalmából közzétett felmérés szerint az idén általánosan növekedett a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek elfogadása a világban, noha a diszkrimináció még mindig általános jelenség maradt.

A felmérésből kiderül, hogy a világszerte megkérdezettek egyharmadának kedvezően változott a véleménye a melegekről az elmúlt öt évben, emellett az érintett LMBT szexuális kisebbségbe tartozók 80 százaléka is úgy érzi, hogy javul vagy legalábbis nem romlik az elfogadottságuk. Ugyanakkor közülük minden negyedik embert ért már fizikai bántalmazás amiatt, hogy azonos neműekhez vonzódik, és 43 százalékuknak a munkahelyen is volt része megkülönböztetésben emiatt.

Idehaza kevesebben érzik úgy, hogy pozitívan változott a helyzet az elmúlt években, pedig a magyarok jelenleg az 57 százalékos világátlag feletti, 64 százalékos arányban egyetértenek azzal, hogy a melegeket ugyanolyan jogok illessenek meg, mint bárki mást. A szexuális kisebbségek elfogadását a magyarok többsége, 58 százaléka a saját kultúrájával és vallásával is összeegyeztethetőnek tartja. Hazánkban az emberek háromnegyede elfogadná azt, ha kiderülne, hogy a szomszédja meleg, leszbikus vagy transznemű, és ez nem változtatna a kapcsolatukon. A magyaroknak azonban csak alig több mint egynegyede támogatja az azonos neműek törvényes házasságát, miközben 40 százalék kifejezetten ellenzi azt. Külön érdekesség, hogy a világon a legnagyobb arányban, az átlagnál kétszer nagyobb mértékben, 48 százalékban gondolják azt a magyarok, hogy a szexuális orientáció biológiai meghatározottságú, és nem a társadalmi normák vagy egyéni választások eredményeként alakul ki.

A kutatásból kiderült, a megítélés kedvező változását leginkább az segíti elő, ha az emberek személyesen is megismernek valakit, aki a szexuális kisebbséghez tartozik. 162 százalékkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy támogatja az azonos neműek házasságát az, akinek van meleg ismerőse. Ha pedig nincs LMBT személy a környezetünkben, vagy nem tudunk róla, akkor a média hatása a legjelentősebb. A különböző szexuális kisebbségekhez tartozó emberek képernyős szereplése sokkal inkább hozzásegít a kedvező megítélésükhöz, mint a politika, az egyházak vagy más intézmények. Hasonlóképpen befolyásolja ezt a példaképnek tekintett sztárok kiállása is: a 14-17 éves tinédzserek egyharmada úgy véli, könnyebben elfogadja az LMBT személyeket, ha a kedvenc hírességeik is nyitottak és ezt képviselik.

A Viacom kutatócsoportjának vezetője, Christian Kurz azt mondja, a médiavállalat a felmérés eredményeit is felhasználva továbbra is arra törekszik, hogy mindegyik tévécsatornáján különböző hátterű és szexuális kisebbségekhez tartozó szereplőket is bemutasson a műsoraiban.