Fido Didóval ünnepli a 90. születésnapját a 7UP

A 90-es évek ikonikus figurája, Fido Dido most visszatért. A 7UP idén júliusban ünnepelte 90. születésnapját, és a jeles alkalomból termékei csomagolásán visszahozta a népszerű márkahőst.

A 90-es években ismertté vált bohókás reklámhős, Fido Dido visszatérésével szerez örömet a 7UP mindazoknak, akik egy kis nosztalgiára vágynak, és szeretnék újraélni a lazulós életérzést. Minden 7UP termék dizájnján találkozhatunk Fidóval, aki három különféle, limitált kiadásban bukkan fel a különböző kiszerelésű 7UP üdítőalakok csomagolásán. Az egyedi kiadású termékek év végéig lesznek elérhetők az üzletekben.

Fido Dido alakját Joanna Ferrone és Sue Rose alkotta meg 1985-ben egy jólsikerült szalvéta-skiccből. A szerzőpáros később pólókra is nyomtatta a figurát, aki villámgyorsan híressé vált egész New Yorkban, majd világszerte is.

A Pepsico 1987-ben vásárolt licenszt Fido Dido figurájára, ám igazán népszerű csak a 90-es években lett, amikor számos 7UP terméken és reklámfilmben is feltűnt. Az emblematikus márkahős ezután 2000-ben és 2018-ban is visszatért, végül idén, a 7UP 90. születésnapján találkozhatunk vele újra.